Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 tramessa questo pomeriggio, 8 dicembre, su Canale 5, Barbara d’Urso ha scelto di dedicare uno dei blocchi più leggeri della sua trasmissione alla storia di una donna di Palermo, Ilenia, che si è ritrovata a partorire un bambino in auto, di fronte ai suoi altri tre figli.

Ilenia (di 25 anni) e il suo compagno Francesco, infatti, hanno deciso di arrivare a quota quattro pargoli, con l’ultimo arrivato (il piccolo Riccardo) nato quando la donna era impegnata a portare gli altri tre bambini a scuola. La simpatica e sorridente Ilenia è stata quindi presentata come esempio di mamma forte e coraggiosa che è riuscita a cavarsela da sola in un momento delicatissimo.

Il fatto è che la donna, coraggio a parte, avrebbe forse dovuto imparare a educare un po’ meglio i suoi figli. Uno di loro, Giuseppe, ha infatti iniziato a dare subito in escandescenze non appena l’intervista è iniziata. Ad un certo punto il bambino è scattato sul posto, infastidito da un pizzicotto ricevuto (forse dal padre? Dal video non è chiaro).

Sta di fatto che il bambino ha iniziato prima a piangere disperato e poi ad urlare come un ossesso, impazzito. Ad un certo punto il bimbo ha chiesto alla mamma che aveva il neonato Riccardo in braccio di dargli il bambino, prima in modo lamentoso ma gentile e poi gridando come un pazzo.

Barbara d’Urso ha assistito alla scena basita cercando di far finta di nulla, giustificando di fatto l’atteggiamento del piccolo con la sua giovane età. “Amore, chi è che ti ha dato un pizzicotto?” ha detto la conduttrice al bambino con tono accomodante, subito prima che Giuseppe ne combinasse un’altra delle sue. Tra un’intemperanza e l’altra, poi, la d’Urso si è però spazientita, sottolineando in napoletano: “Tiene nu caratterino però Giuseppe, eh!”. E il bello è che non finisce qui.

Poco prima, il bambino era stravaccato sul divano, a pancia scoperta. Quando Barbara d’Urso l’ha chiamato in causa, chiedendo chi fosse, il ragazzino è stato costretto dai genitori a salutarla e ha deciso di rispondere con un dito medio. Per fortuna, Barbara d’Urso non si è accorta di nulla e ha allo stesso momento lanciato il suo servizio.

I genitori del bambino, in ogni caso, non vogliono in ogni caso fermarsi qui. “Io finché non viene la femminuccia non mi fermo” ha aggiunto Ilenia, ridendo. “Quando rimani incinta per la quinta volta io ti voglio in collegamento” ha aggiunto la d’Urso. Che dire, buona fortuna a tutti!