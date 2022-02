Pomeriggio 5: “Belli è una disgrazia”, a Barbara d’Urso si rizzano i capelli

A Pomeriggio Cinque si è tornati di nuovo a parlare della soap opera del Grande Fratello Vip che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. In un attimo il trash ha raggiunto vette difficilmente spiegabili, con tanto di effetto pollaio in studio: ospiti la prima moglie dell’ex Centovetrine, Katarina, e Stella, detta ‘Starlight‘, la donna che condivide nel privato un’amicizia ‘artistica’ con l’attore e la Duran (di recente ha raccontato di aver condiviso mille esperienze con la coppia, dormendoci pure). Pronti via e Katarina, che tra pochi giorni firmerà le carte di divorzio (chiudendo definitivamente il capitolo matrimonio con Alex), ha lanciato una bordata all’ex marito con il quale non è rimasta in buoni rapporti.

“Una telenovela sudamericana con sfumature por…o”, ha chiosato Katarina, in riferimento all’affaire Duran-Belli. Pronta la difesa di Stella: “Loro non sono noiosi di sicuro almeno”. Vicina a ‘Starlight’ c’è stata Alessandra Mussolini che ha cominciato a sbeffeggiare proprio Stella. “Ma si chiama amore questo?”, ha incalzato poi la Katarina con ‘Starlight’ che ha sfoderato l’ennesimo giro di parole vaporoso: “L’amore non è definibile. E poi, perché tu stai sempre qui?”. “Perché sono l’ex di Alex. E tu?”. “Io ci collaboro”. Trash alle stelle, si diceva.

Nella discussione si è inserita Enrica Bonaccorti: “Ma quale amore libero… Quello è se..so libero!”. Barbara d’Urso, padrona di casa del talk, ha invitato a usare altri termini: “Chiamiamolo amore per favore”. Nel frattempo Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, presente in trasmissione in collegamento ha continuato a ridere beffardamente, mettendosi le mani nei capelli che non ha. Alessandra Mussolini, a ruota, si è fatta delle grasse risate, non smettendo un attimo di spernacchiare ‘Starlight’.

“Se le donne sono 4 si chiama harem, Belli è pure mio concittadino, si sa che è tombeur de femmes, vorrei sapere che omogenizzato da piccolo gli hanno dato”, la battuta salace di Platinette. Dopodiché ha ripreso parola Katarina, sganciando una bombetta. La prima moglie di Alex ha raccontato che al tempo del matrimonio, un giorno, la donna delle pulizie che lavorava per lei si è licenziata in tronco. Motivo? Avrebbe visto Alex con una donna fare delle cose che non le sono piaciute. Insomma, Katarina ha lasciato intendere di essere stata tradita di nascosto, in casa sua. Ma con chi?

“Barbara, la donna delle pulizie, quella che si era licenziata, mi ha chiamato pochi giorni fa, dopo aver visto Stella qua da te. E mi ha detto che era lei la donna che aveva visto con Alex quando era sposato con me”. Così Katarina, che ha fatto rizzare i capelli alla d’Urso che ha voluto saperne di più, chiedendo delucidazioni a ‘Starlight’, la quale, in modo confuso, ha smentito: “Voi siete maliziosi, non andavamo oltre“. La Bonaccorti ha poi fatto calare un’altra mannaia su Alex, ricordando che Katarina a brevissimo avrà il divorzio: “Tra otto giorni sarai libera da quella disgrazia che è Alex Belli”. “Addirittura?”, la reazione della d’Urso, alle parole forti della giornalista.

In difesa dell’attore, per l’ennesima volta, si è mossa Stella, sostenendo che Belli è una persona creativa: “Lui è multifunzionale”. Barbarella le ha fatto eco, con un’espressione che è stata tutta un programma, tra l’ironia e sarcasmo: “Ah, ok, Alex Belli è multifunzionale”. Giù il sipario e chiuso il capitolo trash a Pomeriggio Cinque. Almeno per oggi.