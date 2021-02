Pomeriggio 5, Barbara elogia Mara Venier e le fa un’inaspettata proposta

Sono lontani, anzi lontanissimi i tempi in cui si mormorava di una presunta rivalità tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Loro non hanno mai perso occasione di ricordare in televisione che sono amiche e che si sentono spesso, ed è successo anche oggi a Pomeriggio 5. La conduttrice ha parlato infatti della fake news su Nicola Carraro, il marito della Venier. Nella bufala dei giorni scorsi infatti era stata annunciata la scomparsa dell’uomo. Insomma, la coppia ha dovuto leggere una delle fake news più tristi e cattive che si possano lanciare.

Mara ha smentito tutto ed era molto arrabbiata. Lo ha confermato anche Barbara oggi a Pomeriggio 5. La conduttrice ha raccontato di aver sentito la collega e che era molto arrabbiata, oltre ad avere il cuore a pezzi. Di rientro dalla pubblicità, Barbara ha aggiunto: “Mara e Nicola mi stanno guardando e voglio farvi vedere cosa è successo. Mara è molto arrabbiata”. Quindi ha lanciato un servizio in cui è stato spiegato cosa è successo e poi si è parlato del grande amore di Mara Venier e Nicola Carraro. I due sono stati anche ospiti nei salotti della d’Urso per parlare della loro storia e queste immagini sono state inserite, ovviamente, nella clip. Rientrati in studio, Barbara si è lasciata trasportare dai ricordi e ha quindi lanciato una proposta a Mara:

“Ma che ricordi! Devi assolutamente venire a farti fare una d’Urso intervista da me. Poi io vengo da te a farmi fare la Venier intervista. Urgente! Ma che meraviglia”

Ci sarà questo scambio di interviste? Vedremo mai Barbara d’Urso a Domenica In e la Venier di nuovo a Domenica Live? In attesa di scoprirlo, in realtà a Domenica In c’è già una Barbara d’Urso… ma è quella di Vincenzo De Lucia! Il bravissimo imitatore, che sta spopolando nelle reti Rai, ha scelto di fare proprio Carmelita nello studio di Mara. E oggi la d’Urso ha mandato in onda anche questo servizio, divertendosi molto e sorridendo vedendo la sua imitazione. Anche perché quando gli imitatori sono bravi, cosa si può mai dire?

Barbara e Mara pare si siano sentite anche dopo l’imitazione di De Lucia e ne hanno riso moltissimo insieme. Dopo il servizio, la d’Urso si è complimentata con il suo imitatore, ma non solo. Prima di cambiare argomento infatti Barbara ha anche elogiato il successo di Domenica In: “Rido ogni domenica. Mara ha il suo meritatissimo successo la domenica”.