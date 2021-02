“Il marito della Venier è morto”, la bufala fa infuriare zia Mara: lo sfogo

Circola in rete una terribile fake news sul marito di Mara Venier: non è morto, come invece si dice nella bufala. Nicola Carraro è vivo e vegeto e sta bene, come ha precisato la conduttrice su Instagram dopo aver visto la triste bufala. La notizia, falsa anzi falsissima e tristissima, è stata ripresa da alcuni siti che evidentemente vivono di questo tipo di news, fake news. Nessuna fonte attendibile ha dato questa notizia, ma purtroppo anche dei siti minori riescono a raggiungere tante persone grazie alla diffusione sui social network. E quindi anche Mara è venuta a conoscenza di tutto.

Zia Mara si è resa conto di quanto stesse succedendo perché ha iniziato a ricevere dei messaggi in cui magari le chiedevano cosa fosse accaduto al marito. O chissà scrivevano direttamente dei messaggi di condoglianze. Ma tutto senza motivo, perché il marito di Mara Venier è vivo e sta bene. La conduttrice ha ripreso la notizia su Instagram e ha chiarito che suo marito è vivo e sta benissimo, ha soltanto mal di denti. “Ma che ca…o scrivete! Vergognatevi!”, ha scritto prima di dire che sta ricevendo diversi messaggi. Poco dopo ha modificato il messaggio e ha aggiunto anche questo: “Siete delle me…e!”.

Un chiarimento doveroso quindi e se fatto su Instagram ha raggiunto quante più persone possibili, in modo da fermare subito la bufala sul marito morto. Non è la prima volta che succede una cosa del genere a un personaggio famoso, non a caso in tanti le hanno espresso solidarietà e vicinanza. Non solo persone comuni e suoi fan, ma anche tanti Vip. Nei commenti ci sono infatti i messaggi di Laura Pausini, Elisabetta Gregoraci e Max Giusti per citarne alcuni. E poi le parole di Elena Santarelli, che ha vissuto sulla sua pelle la stessa esperienza.

La Santarelli ha scritto a Mara che sono circolate fake news anche su suo figlio, che ha lottato e vinto contro il cancro. Non c’è limite al peggio, in questo genere di notizie infatti non si guarda in faccia a nessuno: si diffondono bufale sui grandi come sui più piccoli. “Allucinante… Ti abbraccio grande donna”, così ha risposto Mara Venier a Elena. Tutti hanno trovato vergognoso quanto accaduto, e lo è decisamente.