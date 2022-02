A Pomeriggio Cinque si è tornati a discutere di argomenti relativi al Grande Fratello Vip 6. E Barbara d’Urso ha tirato fuori un piccolo scoop. Entrata in contatto con il commerciante che ha confezionato le fedi nuziali per il matrimonio di Alex Belli e Delia Duran (in realtà manco si sono realmente sposati), ha spiegato che colui che ha donato gli anelli alla coppia ora è intenzionato a riprenderseli. Nel programma pomeridiano di Canale Cinque ci ha messo la faccia lo stesso negoziante, che ha spiegato il motivo per cui ora è deciso a recuperare i preziosi.

Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso scova chi ha donato le fedi alla coppia: l’uomo ora chiede che le siano restituite

“Delia e Alex si sono sposati e prima di sposarsi sono andati a scegliere le fedi. Cosa è accaduto? Questo signore che ha regalato le fedi a loro ora è arrabbiato”. Così ha esordito la conduttrice campana nel presentare il video messaggio in cui ha parlato proprio colui che ha regalato le fedi nuziali all’attore originario di Parma e alla modella venezuelana.

“Ho avuto il piacere di conoscere Alex e Delia perché si sono presentati nel mio negozio per comprare le fedi. La personalizzazione è stata realizzata con i nomi, la data del matrimonio e il simbolo dell’infinito. Ci hanno invitato al matrimonio, così abbiamo deciso di regalare a loro le fedi”. Questo il racconto del commerciante che subito dopo ha cambiato decisamente tono, parlando di nozze fake.

“Un bel matrimonio ma tutto finto – ha evidenziato l’imprenditore -, veramente tutto finto. Per noi è una grande delusione aver regalato delle fedi importanti, non per il valore economico, quanto piuttosto per il valore che hanno nel simbolo dell’unione”. Infine il commerciante ha spiegato perché vorrebbe che gli anelli gli fossero restituiti.

“Barbara, io proporrei ad Alex e Delia di restituire le fedi e di donarle a una coppia bisognosa che magari ha davvero bisogno di acquistarle e non può comprarle economicamente. Penso sia la cosa più giusta e bella da fare. E penso che loro saranno d’accordo”, ha concluso l’uomo.

“Alfonso Signorini? Hai capito? Lui rivuole le fedi per darle a qualcuno di cui ha bisogno”, la richiesta, tra il serio e il faceto, di Barbara d’Urso al collega.

Pomeriggio 5, Platinette e Roberto Poletti all’ex moglie di Alex Belli: “Sei fortunata, ora goditela”

In studio, come ospiti, ci sono stati Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, e Roberto Poletti, giornalista. La donna ha ricordato che da pochi giorni ha ottenuto a livello legale il divorzio dall’ex marito. Inoltre, come già fatto in diverse occasioni in passato, lo ha spernacchiato in tv, dipingendolo come un cantastorie e una persona di cui non ci si può fidare.

In suo sostegno anche Platinette e Poletti che le hanno entrambi consigliato di non pensare al passato e di prendere ciò che di buono le può riservare il futuro. “Hai divorziato? Sei fortunata, ora goditela”, la chiosa di Poletti che ha raccolto il sorriso compiaciuto di Katarina.

In studio presente anche l’opinionista Patrizia Groppelli che nel commentare il triangolo del GF Vip, quello che appunto vede protagonisti Delia e Belli, ha dato a tutti dei “cialtroni“.