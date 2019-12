Pomeriggio 5: Barbara d’Urso perde il conteggio dei minuti, salta una slot

Pomeriggio 5, l’intoppo: Barbara d’Urso perde il conteggio dei minuti, salta una slot. Il bello della diretta

Piccolo intoppo a Pomeriggio 5, salta l’ultima slot del programma. Barbara d’Urso, nell’ultima puntata del talk show di Canale 5, andata in onda oggi mercoledì 11 dicembre 2019, ha dovuto tagliare l’ultima parte della trasmissione. Motivo? Mancanza di tempo poiché durante la messa in onda è stato trattato in maniera più ampia l’argomento relativo al funerale di Jolanda, la madre di Albano la cui notizia della scomparsa è arrivata nella giornata di ieri. Fatto sta che le lancette dell’orologio hanno galoppato in fretta e ci si è ritrovati in men che non si dica alle 18,25, orario in cui resta poco spazio al talk. “Il fenomeno dei vip che dichiarano di vivere in castità”, questa la tematica rinviata, non è stata quindi affrontata.

Barbara d’Urso e gli imprevisti della diretta: “In tutto ciò mi si è anche rotto il counter, una cosa su cui io controllo quanti minuti ho a disposizione”

“Dalle 18 in poi avremmo voluto, con Francesca Cipriani e gli altri ospiti, parlare di altro – ha spiegato la conduttrice – Ma le storie precedenti mi hanno preso il cuore. Abbiamo seguito i funerali di Jolanda e siamo andati più lunghi del previsto. E poi anche la storia della nostra amica segregata Patrizia, ormai una sorella per noi”. Ma c’è stato un altro disguido che ha portato lo show a ‘perdere la bussola’ del tempo: “In tutto ciò mi si è anche rotto il counter, una cosa su cui io controllo quanti minuti ho a disposizione. A un certo punto ho chiesto: cosa succede? Succede che non c’è più tempo.” In studio avrebbe dovuto parlare Luana, una donna casta da 5 anni, in conseguenza della fine del suo matrimonio. “Ho preferito pensare a me”, ha confidato la donna che, probabilmente, tornerà in studio prossimamente, per raccontare più nel dettaglio la sua vicenda.

Pomeriggio 5, tempo scaduto

“Oggi è andata così, quindi proporrei di ri-invitare tutti e quanti gli ospiti”, ha concluso la d’Urso. Tempo scaduto, alla prossima puntata.