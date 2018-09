Pomeriggio 5: il messaggio d’affetto di Barbara d’Urso per Paola Caruso

Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso manda un messaggio a Paola Caruso: le parole della conduttrice durante la diretta

L’intervista rilasciata da Paola Caruso al settimanale Chi ha fatto il giro del web in queste ore. Il motivo? L’ex Bonas, nello specifico, ha dichiarato di essere incinta e di essere stata abbandonata dal padre del bambino. Della notizia, oggi, si è parlato anche a Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso, in diretta, è apparsa molto dispiaciuta per la ragazza. Paola è stata definita infatti dalla conduttrice una persona molto fragile e sensibile e, forse proprio per questo motivo, Barbara non si è limitata ad esporre i fatti. Alla Caruso, infatti, la d’Urso ha dedicato delle bellissime parole di incoraggiamento. Un messaggio d’affetto molto sentito, con il quale ha palesato la sua vicinanza all’esuberante showgirl.

Barbara d’Urso vicina a Paola Caruso: “Sarai una mamma bravissima”

Dopo aver appreso di più sull’attuale situazione sentimentale di Paola Caruso, Barbara d’Urso ha dichiarato: “Magari il papà torna, magari si è spaventato, magari si è preso una pausa, magari tornerà e quindi ci sarà… e se no il bimbo avrà tutto l’amore di una mamma perché tu sarai bravissima “. La conduttrice, poi, ha anche aggiunto: “Tu sei brava, sei bravissima perchè hai deciso di portare avanti la gravidanza, quindi di far nascere il tuo bambino. Il cielo ha un progetto anche per questo bambino o bambina e vedremo quale sarà. Intanto questo bimbo o questa bimba una mamma ce l’ha, che l’ha voluto, e già questo è una forma d’amore pazzesca”.

Paola Caruso affranta: “Sono incinta ma il mio compagno se ne è andato”

Paola Caruso, nell’intervista rilasciata a Chi, ha parlato a cuore aperto della complicata relazione con il padre del suo bambino. “Mi sono accorta di essere incinta durante Pechino Express” ha raccontato lei “Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto”. Poi però, “Durante l’estate”, il suo compagno “se n’è andato senza dire niente”.