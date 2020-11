Pomeriggio 5, Barbara d’Urso intransigente: rimprovero a Eleonora Giorgi

La conduttrice campana mette in riga l’attrice che ha avuto una reazione piuttosto opinabile nel vedere delle clip in cui si sente Francesco Oppini pronunciare frasi poco felici all’indirizzo di alcune donne

Barbara d’Urso intransigente, richiamo netto senza diritto di replica ad Eleonora Giorgi. Durante la puntata del 2 novembre 2020 di Pomeriggio 5, la ‘padrona di casa’ ha messo in riga l’attrice, che, mentre venivano mandate in onda delle clip che hanno mostrato alcuni atteggiamenti opinabili di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, si è lasciata sfuggire dei sorrisi. Il figlio di Alba Parietti, negli ultimi giorni, si è reso protagonista di alcuni scivoloni dimenticabili – delle frasi non proprio da gentleman, per usare un eufemismo, rivolte ad alcune donne – che hanno fatto parecchio discutere.

La Giorgi, nel vedere tali filmati, si è messa a ridere a telecamere spente. Un gesto che non è affatto piaciuto alla conduttrice partenopea che l’ha prontamente richiamata. “Credo che Eleonora non abbia capito la gravità di quella frase perché vedo che rideva, forse non l’ha capito…”, ha incalzato la d’Urso, rivolgendosi con tono fermo all’attrice presente in studio. La madre di Paolo Ciavarro è corsa ai ripari, facendo prontamente ammenda: “Hai perfettamente ragione, mi scuso”.

Sul tema è poi intervenuta la giornalista e scrittrice Silvana Giacomini, altra ospite del talk: “Ho simpatia per Oppini, ma…”. “Anche io, figurati che l’ho visto crescere, ma la legge è uguale per tutti”, la chiosa della d’Urso. “Una volta può scappare, ma due e poi tre no, vuol dire che è una forma mentale. Questo è grave”, ha concluso la Giacobini. Il tema è quindi stato chiuso dalla presentatrice campana, che non ha per nulla celato il proprio disappunto sulle esternazioni di Oppini.

Pomeriggio 5, Oppini criticato: le frasi che hanno creato scalpore

Il telecronista di 7 Gold è finito nella bufera per delle dichiarazioni e battute non proprio felici. “A Verona la violentano”, ha detto, in riferimento a Dayane Mello, lasciando intendere che la modella brasiliana abbia comportamenti che potrebbero provocare i bollenti spiriti di alcuni uomini. Al di là del concetto condivisibile o meno, è stato il linguaggio screanzato che ha fatto piovere su Francesco una miriade di critiche.

Non pago, nelle scorse ore, il concorrente del reality Mediaset si è avventurato in un’altra esternazione assolutamente da rivedere. “Una così rischi di ammazzarla di botte”, ha detto, in riferimento a Flavia Vento, ex inquilina della Casa più spiata d’Italia. Il commento è giunto mentre stava chiacchierando con Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, avendo afferrato immediatamente la gravità delle parole pronunciate dall’amico, ha risposto cercando di stemperare la triste dichiarazione del figlio di Alba Parietti.