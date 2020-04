Pomeriggio 5, Barbara d’Urso e Guendalina Tavassi: qui pro quo in diretta tra la padrona di casa e l’opinionista

Piccolo malinteso durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5. Protagoniste del qui pro quo, Barbara d’Urso e l’ospite Guendalina Tavassi. Nel talk si è parlato degli attriti odierni tra alcuni ex gieffini che hanno partecipato al reality nip nel 2019. Più precisamente delle dichiarazioni poco morbide che ha fatto di recente Gennaro Lillio contro Daniele Dal Moro (oggi tronista di Uomini e Donne) e Francesca De André. Una clip del programma ha fatto il sunto dei fatti capitati in questi giorni. Barbara, a questo punto, ha dato parola alla Tavassi che però, con ogni probabilità involontariamente, ha messo un poco in difficoltà la padrona di casa.

Guendalina Tavassi: “Allucinante parlare di cose di due anni fa”

Gennaro Lillio si è scagliato contro Daniele Dal Moro. E pure su Francesca De André non ha avuto parole idilliache nei giorni scorsi. Questa la situazione discussa nel talk di Canale 5. La d’Urso passa la parola alla Tavassi per una sua opinione. “Sto dicendo – l’intervento di Guendalina – che è arrivata in differita di due anni questa storia. Un lontano ricordo… perché parlarne adesso dopo due anni mi sembra una cosa allucinante”. La d’Urso è rimasta un attimo senza parole. In suo soccorso è giunto un altro ospite, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: “Sono amico di Gennaro, bravo e bellissimo ragazzo. Però è un errore assoluto rivangare quello che è stato e soprattutto far capire che non si ha un bel ricordo dell’ex. Una persona dovrebbe ringraziare sempre il proprio Dio per avergli permesso di aver potuto conoscere e frequentare una donna. Uno dovrebbe anche tirare il freno a mano e mordersi la lingua prima di parlare.” Dopo le parole del giornalista, Barbara ha voluto mettere i puntini sulle i su quanto esternato dalla Tavassi.

Barbara d’Urso mette i puntini sulle i

“Comunque è successo un anno fa, l’anno scorso è successo tutto questo”, ha precisato Barbara rivolgendosi a Guendalina. E in effetti, il GF Nip a cui hanno partecipato Lillio, la De André e Dal Moro si è tenuto nel 2019. Qui pro quo risolto.