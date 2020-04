Barbara d’Urso ancora contro Pupo: cosa ha dichiarato a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso non dimentica. Nei mesi scorsi la conduttrice Mediaset è stata al centro di una querelle che l’ha vista protagonista con Pupo. Quest’ultimo ha spifferato al Grande Fratello Vip, dove ha ricoperto il ruolo di opinionista, di aver avuto una liaison con l’attrice napoletana. Una presunta storia risalente agli inizi degli anni Ottanta che però Carmelita ha prontamente smentito. Dopo una serie di frecciatine e ripicche Enzo Ghinazzi – questo il vero nome dell’artista toscano – ha fatto un passo indietro, chiarendo che non tornerà più sull’argomento. Peccato che ci sia ritornata Barbarella, che nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 – quella in onda mercoledì 29 maggio – non è riuscita a restare in silenzio e ha lanciato una nuova stoccata al cantautore.

Cosa ha detto di recente Barbara d’Urso su Pupo: la conduttrice ha smentito il presunto flirt

A Pomeriggio 5 si stava parlando del presunto flirt tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise quando Barbara d’Urso, in collegamento con alcuni ospiti, non ha potuto fare a meno di menzionare la sua vicenda. “Ce ne sono tanti di cantanti che dicono di aver avuto relazioni con persone ma in realtà non è così”, ha rimarcato la 62enne. Una frecciatina bella e buona nei confronti di Pupo. L’opinionista del GF Vip replicherà presto? Forse sì o forse no, staremo a vedere. Di sicuro Enzo in una recente intervista è stato piuttosto chiaro: “Ho giurato a Barbara d’Urso che smetterò di alludere a un flirt con lei: non c’è mai stato, mi sono sbagliato”.

Barbara d’Urso si prepara a spegnere le 63 candeline in completa solitudine

Intanto Barbara d’Urso si prepara al suo compleanno: il prossimo 7 maggio compirà 63 anni. Ma a causa del Coronavirus sono banditi i festeggiamenti. “Ho trascorso Pasqua da sola, passerò anche il compleanno da sola”, ha confidato ai telespettatori di Pomeriggio 5.