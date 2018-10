Pomeriggio 5: Barbara d’Urso lancia una frecciatina a Signorini dopo il Gf Vip

Pomeriggio 5, il Grande Fratello Vip divide: Barbara d’Urso dice la sua e lancia una chiara frecciatina ad Alfonso Signorini

I momenti più salienti della seconda puntata del Grande Fratello Vip sono stati commentati a più riprese oggi a Pomeriggio 5. Al centro delle polemiche, ancora una volta, c’è finito Enrico Silvestrin. Le scuse dell’attore fatte ieri sera in diretta, infatti, non avrebbero convinto tutti gli opinionisti della d’Urso. Il motivo? Silvestrin, pur avendo ribadito di non essere un omofobo, non avrebbe dovuto usare a prescindere determinate frasi (a detta di molti dispregiative) per riferirsi al mondo gay. Dure parole, inoltre, sono state riservate poi dagli ospiti di Pomeriggio 5 alla conduzione che, secondo alcuni, avrebbe dovuto prendere le distanze da quanto detto da Enrico invece di difenderlo (proprio come ha fatto ieri Alfonso Signorini). E dello stesso parere, alla fine, si è detta anche la conduttrice.

Barbara d’Urso contro Alfonso Signorini: la frecciatina della conduttrice non passa inosservata

A dire la sua sulla questione Silvestrin, ad un certo punto, è intervenuta anche Barbara d’Urso. La padrona di casa, pur non facendo nomi, ha chiaramente fatto intendere di non aver apprezzato molto l’atteggiamento di Alfonso Signorini in puntata. Come molti avranno visto, infatti, più di Ilary Blasi ieri sera è stato il direttore di Chi a prendere le difese di Enrico Silvestrin, sdrammatizzando (e invitando anche gli altri a farlo) su quanto detto dall’attore. Barbara d’Urso però, come anticipato sopra, ha spiegato a Pomeriggio 5 di non aver gradito molto questa cosa.

Barbara d’Urso difende Enrico Silvestrin ma lancia una frecciatina ad Alfonso Signorini: le sue parole a Pomeriggio 5

“Silvestrin si è scusato quindi per me vale oro” ha esordito dicendo Barbara d’Urso nel commentare il momento che al Gf Vip ha visto ieri Alfonso Signorini impegnato nella difesa di Enrico Silvestrin. “Però bisognava far capire in diretta che lui si è scusato non per una cosa leggera, non una barzelletta, ma per una cosa grave che lui (Silvestrin) intelligente ha capito” ha poi aggiunto poi la stessa (lanciando così quella che a molti è sembrata una chiara frecciatina indirizzata al direttore). L’uscita infelice di Silvestrin nei confronti dei gay? “Secondo me andava stigmatizzata come un errore grave” ha specificato “Io l’avrei trattata in maniera grave, se fossi stata io mi sarei inc…ata di più”.