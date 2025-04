Pomeriggio 5, Antonino Spinalbese: “Il mio cuore è occupato”

L’ultima puntata della settimana di Pomeriggio 5 è terminata con l’ospitata di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez. L’hair stylist è pronto a tornare in tv come concorrente nel nuovo programma in arrivo The Couple. Nell’attesa di iniziare il reality, la conduttrice e giornalista Myrta Merlino gli ha fatto qualche domanda sulla sua vita privata, in particolare sulla sfera sentimentale. L’ex gieffino è ancora single?

La rivelazione di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ospite a Pomeriggio 5 non ha esitato a rispondere alla domanda di Myrta Merlino sulla questione di cuore. Infatti, l’hair stylist ha prontamente affermato di avere il cuore occupato ma di reputarsi ancora single. Tale dichiarazione non è passata inosservata dal momento che negli ultimi giorni sono circolate voci di un presunto riavvicinamento con Belen Rodriguez.

L’esperienza a The Couple

L’ipotesi più appropriata è che il suo cuore sia solo per la figlia Luna Marie avuta dalla relazione con la modella argentina Belen Rodriguez. Più volte, infatti, Spinalbese ha affermato di avere un unico amore nella sua vita e lo ha ribadito anche facendo riferimento alla sua nuova esperienza televisiva.

Nel corso dell’intervista a Pomeriggio 5, infatti, ha spiegato che se dovesse vincere il montepremi finale del gioco, non perderebbe occasione di partire con la piccola e allontanarsi da tutti per un po’.

L’esperienza al Grande Fratello

L’esperienza al Grande Fratello ha reso Antonino Spinalbese ancora più famoso e noto rispetto a prima. Era il 2022 quando ha partecipato al reality, entrando nella casa più spiata d’Italia. La sua presenza ha suscitato molto interesse tanto che molti lo avrebbero voluto fare vincere. Durante il programma condotto da Alfonso Signorini ha conosciuto anche Ginevra Lamborghini con la quale ha avuto un flirt terminato subito dopo l’uscita dal gioco.

L’avventura in tv, però, è servita all’ex di Belen Rodriguez a lasciare il segno e allo stesso tempo a capire di non voler fare parte del mondo dello spettacolo. Infatti, dopo il Grande Fratello ha deciso di tornare alla sua quotidianità, portando avanti la sua attività di hair stylist, la stessa che gli ha fatto conoscere la mamma di sua figlia.

Il rapporto con Belen

La storia tra Belen e Antonino è stata breve ma intensa. I due si sono conosciuti nel 2020 e nello stesso anno hanno iniziato a frequentarsi. Poco dopo la modella argentina è rimasta incinta e dopo nove mesi è nata Luna Marie. La loro relazione, però, è terminata immediatamente. Oggi, i due avrebbero un rapporto civile e rispettoso vista la figlia in comune anche se inizialmente si erano allontanati.