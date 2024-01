Pomeriggio 5, Anna Pettinelli demolisce Varrese. Il duro commento

A Pomeriggio 5, Anna Pettinelli si è schierata contro Massimiliano Varrese con parole dure, dicendo che non lo consiglierebbe nemmeno “al suo peggior nemico“.

A seguito degli ultimi avvenimenti in Casa e dato che tra poche ore ci sarà la puntata del Grande Fratello, Anna, ospite da Myrta Merlino, ha commentato Varrese e i suoi atteggiamenti, definendolo “violento verbalmente“.

“Che c’è qualcosa tra di loro sicuramente, ma spero per Monia di no, perché lui non mi piace. Io non lo consiglierei alla mia peggior nemica, è un uomo troppo controverso, ha detto delle cose terribili, anche violento verbalmente, pollice verso dai“

Anna Pettinelli su Guru: "Io non lo consiglierei nemmeno alla mia peggior nemica, é un uomo troppo controverso, ha detto delle cose terribili, é violento verbalmente" SENTO SOLO GRANDI VERITÀ 👏🏻👏🏻#GrandeFratello pic.twitter.com/XcPe2jrax6 — 🔥Lara🔥 (@Lar02a) January 8, 2024

A ciò Cesara, lì presente in studio, ha risposto dicendo di non essere d’accordo, ma non ha argomentato. Anzi, l’opinionista trova che l’arrivo di Monia La Ferrera lo abbia “migliorato e placato“.

Non è la prima volta che determinati personaggi dello spettacolo si schierano contro l’attore, sottolineandone “l’aggressività” e i “comportamenti verbalmente violenti“. La Pettinelli dalla Merlino non ha avuto paura a dire ciò che pensa su di lui, rincarando anche la dose, nonostante le difese (poco utili) della Buonamici.

I richiami a Massimiliano Varrese

Nonostante si sia mosso sia il web che molti attivisti, i comportamenti di Varrese hanno avuto solo uno stop dopo il richiamo di Alfonso Signorini, lo scorso 17 dicembre.

In molti chiedevano una squalifica, ma non si è capito per quali motivi il concorrente l’abbia passata liscia. Le parole del conduttore sono state comunque molto dure per far capire all’attore che la situazione fuori stava degenerando a causa delle sue reazioni esagerate soprattutto nei confronti di Beatrice Luzzi.

Nonostante sia stato redarguito, sembra che ciò non sia bastato a frenarlo ed il web (e non solo) continua ad invocare la sua squalifica.

Il commento di Cesara Buonamici

Ma c’è chi lo difende, come Cesara che invece è meno indulgente con Beatrice, a cui non perdona nulla. Sempre a Pomeriggio 5, infatti, ha trovato l’alibi per i concorrenti che hanno avuto “poca empatia” nei confronti dell’attrice che è uscita momentaneamente per la morte del padre.

“Agli inquilini in un primo momento non è stato detto subito cos’era successo, che lei doveva uscire. A loro è stato detto di commentare il meno possibile, questo lo so per certo. E all’inizio non sapevano il motivo per il quale, forse potevano pensare che il padre di nuovo stesse male. Subito prima di questo lutto così grave, c’era molta tensione“.

PARARSI IL CULO TIPO:

“È uscita che c’erano tensioni”

“Non è stato detto subito il motivo”

“È stato detto di commentare il meno possibile”

COME VE LO SPIEGHIAMO CHE HANNO COMMENTATO PURE TROPPO?

STATE DANDO DISPERAZIONE E RASCHIANENTO DEL FONDO

CHE IMBARAZZO AIUTO#grandefratello pic.twitter.com/PwhkcB7TwZ — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@LaRo__91) January 8, 2024

Secondo l’opinionista, dunque non c’è stata poca empatia da parte degli inquilini che anziché fare un minuto di silenzio per Beatrice o portarle rispetto, hanno preferito ballare e cantare. Cosa che invece ha fatto indignare molto il conduttore che ha promesso che questa sera dirà qualcosa a proposito, come molti telespettatori esigono.