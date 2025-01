Pomeriggio 5, altra scivolata di Patrizia Groppelli su Tiziano Ferro

L’anno 2025 è appena iniziato e a Pomeriggio 5 sono già iniziati i battibecchi. Myrta Merlino, conduttrice del talk di Mediaset, è ufficialmente tornata con una nuova puntata e la tradizione pare mantenersi a tutto tondo. In studio tornano volti noti del programma, prontissimi a dire la loro su temi eterogenei: quello di oggi? La fluidità sempre più dichiarata dei vip, anche italiani. Dalla confessione ironica di Belen Rodriguez che ai microfoni di Striscia ammette di “diventare lesbica”, ai messaggi profondi della cantautrice Madame, che non ha mai nascosto la sua bisessualità. Insomma, il sipario a Pomeriggio 5 si alza su una questione: essere fluidi è diventata una moda? Patrizia Groppelli, personalità nota per la sua schiettezza e la sua verve spesso provocatoria, pensa proprio di sì e tira in ballo anche Tiziano Ferro.

I vip non hanno più nulla da dire? Il pensiero di Patrizia Groppelli

L’argomento di per sé poteva aprire moltissime riflessioni, invece si è ridotto, come spesso accade, a commenti poveri di sensibilità. Myrta Merlino dà la parola agli ospiti in studio, prontissimi a commentare il servizio appena andato in onda, ma tra tutti è Patrizia Groppelli a scatenare il solito dibattito. “I vip non hanno più nulla da dire: quando perdono di popolarità inventano di essere fluidi“, così esordisce Groppelli, lanciando subito una provocazione, colta (e condivisa, almeno all’inizio) da Alessandro Cecchi Paone. Pensiero del tutto opinabile, che in una manciata di secondi si è trasformato in un’alzata di toni piuttosto accesi:

Vi ricordo anche che Tiziano Ferro quando disse ai tempi che era gay ha perso un sacco di follower […] te lo dico per certo perché era il mio idolo Tiziano Ferro e quando ho saputo che era gay ho pensato: ‘oddio no anche lui è gay’ […]

Questa affermazione non è affatto piaciuta né alla conduttrice, che ha subito cercato di stemperare il tutto, né a Cecchi Paone, né tantomeno a Maria Beatrice Alonzi, che ha definito “gravissimo” quanto detto da Groppelli. In realtà quanto affermato da Patrizia non voleva essere offensivo nei confronti di Tiziano Ferro o chi, come lui, in un dato momento della sua carriera ha dichiarato di essere omosessuale o bisessuale, ma il modo in cui lo ha detto poteva lasciare questo dubbio.

La reazione alle parole di Groppelli e l’ennesima gaffe

È indubbio che le parole di Patrizia abbiano innescato una reazione negli altri ospiti in studio, che subito hanno replicato: “Nel 2025 dire che si è persa la stima per un artista perché gay è retrogrado e squallido”, ma Patrizia non ci sta e replica. “Non mi mettete parole in bocca…Adesso manca solo che mi date dell’omofoba…Sto solo esprimendo un mio parere”

In un tentativo di risollevare la discussione, Patrizia butta benzina sul fuoco e fa peggio:

Un cantante che si mette in gonnella e il trucco perde di virilità […]

A innescare un dibattito sul dibattito già avviato, le parole di Alonzi sul genere: “Il genere non è binario: non siamo maschi o femmine e basta”. Scontato dire che questa dichiarazione abbia suscitato non poco scompenso in studio, tant’è che la stessa Groppelli, già animata dal discorso precedente, si è lasciata a un sincero: “Dottoressa parli come mangi però che non si capisce niente“.

L’argomento resta piuttosto delicato e sul web c’è chi si è subito scagliato contro i modi di Patrizia, con tanto di tweet incisivi:

Spegnete il microfono alla Groppelli. Mamma mia #Pomeriggio5 — Captain Bishop Supremacy🔥 (@bishopsupremacy) January 7, 2025

Anche questa volta la compagna di Sallusti si è fatta sentire, ma la chiosa è stata forse più clamorosa. Alla provocazione di Cecchi Paone sulla possibilità che il suo compagno, Alessandro Sallusti, possa lasciarla per un uomo, lei risponde con un: “Mi suicido, perché allora vorrebbe dire che non ho capito niente“.