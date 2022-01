Alex Belli e Delia Duran sono una coppia aperta? L’indiscrezione sulla situazione sentimentale della modella venezuelana e dell’attore parmense circola da mesi, ma i diretti interessati l’hanno smentita. A onor del vero non troppo convintamente quando si è trattato di farlo, anche perché, in alcuni frangenti, hanno lasciato intendere il contrario. Ad esempio Delia, pochi giorni fa, confidandosi con Manila Nazzaro ha raccontato di aver avuto un rapporto intimo a tre in passato, con Alex e un’altra donna. La questione è stata affrontata a Pomeriggio Cinque, nel corso della puntata in onda venerdì 21 gennaio 2022. Barbara d’Urso ha ospitato il miglior amico di Alex, Mirko Gancitano (futuro sposo di Guenda Goria), e ha acchiappato lo scoop, visto che il giovane ha confermato quel che le si mormora da tempo: “Sì, loro sono una coppia aperta”.

“Io vivo una forma di amore tradizionale, tra Alex e Delia però non c’è mai stato un amore tradizionale”. Così Gancitano che ha lasciato basita Barbara d’Urso. “Ah! Attenzione… Attenzione”, il commento pieno di stupore della presentatrice campana. Il compagno di Guenda Goria ha quindi proseguito, ribadendo quanto espresso: “Io comunque continuo a difendere Alex perché lui ha sempre detto la verità. Delia è stata l’unica che è riuscita a tenerselo”.

“Attenzione!”, ha esclamato ancora la conduttrice, assai frastornata dal racconto di Gancitano che ha aggiunto: “Io ho vissuto Alex e Delia per diversi anni, il loro amore è incredibile. Manca però un tassello, quello più rilevante. Cioè quello della libertà di maare che hanno avuto fin dall’inizio. Loro sono una coppia aperta. E quindi? Oggi si dovrebbe accettare anche il poliamore“.

Grande Fratello Vip 6: Alex Belli e Delia Duran, il problema non è il poliamore ma il teatrino

Le parole di Mirko Gancitano stanno facendo parecchio rumore per il fatto che arrivano proprio dalla sua bocca, vale a dire da quella di una delle persone che meglio conosce Belli e la Duran nel privato. Il vero problema della coppia, però, non è il poliamore, quanto piuttosto i teatrini inscenati al GF Vip 6. Sia l’attore parmense che la compagna hanno detto e fatto tutto il contrario di tutto, al pari dell’altra ‘punta’ del triangolo, Soleil Sorge.

Tra amicizia particolare, chimica artistica ed altre piroette verbali, nessuno ci ha più capito nulla, forse pure i diretti interessati si sono auto disorientati. Una situazione che è andata di traverso ad una larghissima fetta di pubblico che sta seguendo le vicende della Casa più spiata d’Italia. Morale della favola? Su tutti e tre i protagonisti della ‘soap opera’ opera sono piovute pesanti critiche. Intanto Alfonso Signorini gongola: la carne da mettere sul fuoco, al GF Vip, non manca mai.