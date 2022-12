Lo stipendio di Irene Pivetti in una mensa è stato argomento di scontro, proseguito poi tra due ospiti in particolare: toni accesissimi

Baruffa a Pomeriggio 5 tra gli ospiti! Barbara d’Urso ha trattato oggi i casi di personaggi famosi o ex tali che oggi vivono di altro. In studio c’erano anche Roberto Da Crema e Irene Pivetti, che oggi lavora in una mensa e guadagna mille euro al mese. Proprio con lei è iniziato il dibattito, e che dibattito! Patrizia Groppelli, opinionista Mediaset, ha criticato la Pivetti per come si veste per lavorare in una mensa, puntando il dito soprattutto su griffe e messa in piega.

Il discorso si è spostato sullo stipendio e la Groppelli ha subito fatto notare che Irene Pivetti con mille euro non mantiene una famiglia di 4-5 persone, o almeno non le risultava. Per questo è uno stipendio che le va bene. Non tutti erano d’accordo, però. Proprio Roberto Da Crema ha detto che con mille euro si è sottopagati: “Con tutto il rispetto non credo ai mille euro. Posso non credere? No. Mille euro? Allora è sottopagata”. Patrizia Groppelli ha fatto notare che oggi ci sono tante famiglie in Italia che campano con mille euro al mese. Per questo secondo lei le parole dell’altro ospite “non si possono sentire”.

Arianna David, in collegamento, era d’accordo con Da Crema in un certo senso, anche secondo lei ci vorrebbero minimo due stipendi da mille euro in una casa. Groppelli ha insistito dicendo che ci sono famiglie che prendono un solo stipendio da mille euro, per cui insomma bisognava parlarne con più tatto e rispetto. Questo era il succo del suo intervento. Da Crema non crede ai mille euro al mese come stipendio:

“Non credo che si lavori per mille euro. Ditemi una categoria che lavora per mille euro, a posto. Non c’è. Uno stipendio medio è di 1300-1400. Con mille euro non si può vivere, è impossibile. Non vanno a lavorare per mille euro, e hanno ragione”

Barbara ha fermato la discussione, che però è ripresa e con toni pure più alti dopo il servizio su Da Crema, il “baffo” delle televendite. Il servizio era su come si può vivere con dieci euro al giorno ed era in netto contrasto con il sostenere che non si può vivere con mille euro al mese. Quindi la Groppelli ha subito commentato così: “Capisci che figuraccia hai fatto? Hai fatto una figuraccia”. Terminato il servizio si è riacceso lo scontro tra Da Crema e Groppelli.

Il tema del dibattito è diventata la pesca, praticata dal “baffo”, e sul suo aver detto di vendere il pesce al mercato. Cosa che ha smentito oggi a Pomeriggio 5. Patrizia Groppelli ha fatto notare che tutti potrebbero andare a pescare e vivere poi con pochi euro al giorno. Lui ha subito attaccato: “Tu non prenderai mai un pesce”. Lei ha risposto: “Non fare il cafone. E togli pure il lavoro ai pescatori”. E a questo punto le voci si sono accavallate fino ad avere questa discussione:

Da Crema: “Ma senti cosa dico o no?”

Groppelli: “Sento. E poi sei molto irritante, non si trattano così le signore”

Da Crema: “Ma le signore quando sbagliano sono come i signori. Signora snob!”

Groppelli: “Fai bene a fare il pescivendolo, tu sei un pescivendolo”

Da Crema: “Io amo fare il pescivendolo, tu fai la signora”

Groppelli: “Ma è un maleducato”

Da Crema: “È firmata dalla testa ai piedi e critica la Pivetti”

Groppelli: “Sei irritante, ma che snob? Mi ha sfondato un orecchio”

Barbara è intervenuta e ha frenato lo scontro fra i due, che proprio non ne volevano sapere di lasciare l’ultima parola all’altro! La padrona di casa ha chiesto però di non usare il termine “pescivendolo” con accezione negativa, dopo ha fatto notare che oggi i suoi ospiti erano davvero indisciplinati. Guardando la scena da casa verrebbe solo una cosa da dire: che perdita la Groppelli al Grande Fratello Vip! Quest’anno ha dovuto rinunciare, non resta che sperare nella prossima edizione…