Patrizia Groppelli non sarà nel cast del Grande Fratello Vip 7. Da tempo si parlava dell’opinionista tv e compagna di Alessandro Sallusti come concorrente certa ma alla fine la trattativa è saltata. Nessun intoppo tra l’aspirante gieffina e la produzione guidata da Alfonso Signorini bensì alcuni problemi legati alla vita privata della donna.

È stata la stessa Patrizia Groppelli a spiegare tutto su Instagram, rivelando di aver ricevuto la proposta di partecipare al GF Vip lo scorso maggio. All’inizio era molto titubante ma dopo alcuni confronti si era convinta ad entrare. Un grave problema di salute del padre, unito a quelli dell’amato cane Aristotele, hanno però spinto l’ex principessa d’Asburgo a fare un passo indietro.

Patrizia Groppelli ha ammesso a proposito della sua mancata partecipazione al Grande Fratello Vip:

“Entrare in gioco senza voglia e testa di giocare guasta la festa a tutti. E non me la sono sentita di portarmi dentro tutte le mie preoccupazioni, in questo momento ancora non riesco a barattare sorrisi con nessuno. So anche di aver messo in difficoltà all’ultimo gente che lavora, la produzione e le persone che avevano creduto in me per questo progetto e di cui sono molto rammaricata. È andata così!”