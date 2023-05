Nel pomeriggio, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta hanno spernacchiato clamorosamente Laura Chiatti per le sue recenti dichiarazioni a Domenica In da Mara Venier. Con una Instagram Stories piuttosto divertente, la coppia ha deciso di rispondere a modo suo alle affermazioni dell’attrice, che nel salotto domenicale Rai ha pronunciato una serie di frasi da molte considerate una sorta di assist al patriarcato.

Ad un certo punto della sua intervista con la Venier, infatti, la compagna di Marco Bocci si è permessa un’uscita sulla sua vita coniugale che ha fatto rizzare ai capelli a femministe e non. Chiacchierando con la conduttrice, la Chiatti ha dichiarato che dal suo punto di vista gli uomini che lavano i piatti le abbassano l’eros, come se un compagno che si occupa insieme a lei della cura della casa non fosse abbastanza mascolino. Come c’era da aspettarsi, questa uscita ha scatenato un piccolo grande polverone, con il nome della Chiatti subito entrato nelle tendenze di Twitter e, per l’appunto, anche con qualche replica eccellente.

Nella Stories pubblicata sul suo profilo, Tartaglione si è quindi mostrato a tavola, con un piatto vuoto di fronte. “Io ho terminato il mio pranzo e adesso vado a lavare il mio piatto. Amore l’eros tutto ok?” ha commentato l’influencer, rivolgendosi alla fidanzata con tono ironico. Lei, dal canto suo, ha alzato i pollici in segno di approvazione, felice che il suo uomo stesse contribuendo alla pulizia della casa. Una frecciatina bella e buona, anche se va detto fatta con gusto e con un pizzico d’ironia. Di tutt’altra risma, al contrario, certi commenti apparsi sul web nelle scorse ore: secondo certi utenti, infatti, Laura Chiatti si sarebbe resa protagonista di dichiarazioni assolutamente inaccettabili.

Come Laura Chiatti ha risposto alle polemiche

Come spesso accade in casi come questi, a volte basta davvero un nonnulla per trasformare poche semplici parole, pronunciate con tutta la leggerezza del caso, in un vero e proprio polverone in grado di spazzare via qualunque buona intenzione. Visto e considerato che anche lei (come tante altre prima) è stata vittima di pesanti accuse di sessismo, si è sentita in dovere di replicare al processo online con un post di chiarimento pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. L’attrice ha dunque scritto: