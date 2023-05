Laura Chiatti furibonda dopo l’ospitata a Domenica In assieme al marito Marco Bocci. Una sua frase ha scatenato una bufera sui social, dove tanti utenti hanno dato della sessista e della retrograda all’attrice. I fatti, anzi le parole: nel corso della chiacchierata con Mara Venier nella puntata del 30 aprile, l’interprete di Tre metri sopra il cielo ha spiegato che in casa pensa lei a cucinare e a tutto il resto. “Faccio io quelle mansioni”, ha raccontato per poi pronunciare una battuta che ha fatto germogliare una marea di polemiche: “Anche perché io non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide”.

“Io ci provo, ma non vuole che pulisco che sparecchio, si incavola, mi dice di stare fermo”, ha confermato Bocci. “Mi si abbassa l’eros“ ha ribadito l’attrice. In un amen nel chiassoso mondo del web si sono fatte vive parecchie utenti che hanno trovato il pensiero della Chiatti ‘medievale’.

Lo sfogo di Laura Chiatti: “Stamattina Marco Bocci ha pulito i bagni”

La faccenda ha surriscaldato gli animi, pure quello della stessa 40enne perugina che, lungo la mattinata di lunedì 1 maggio, ha consegnato ad Instagram un post fiume. Uno sfogo in cui ha respinto le accuse di sessismo mosse nei suoi confronti, inneggiando alla libertà di pensiero. Inoltre ha invitato tutti a notare che la battuta da lei pronunciata sulle pulizie domestiche è stata fatta in un clima goliardico e ‘leggero’. Questa la posizione dell’attrice in merito alla questione, dopo aver messo in evidenza uno dei tanti commenti in cui le hanno detto di vergognarsi:

“Questo è solo uno dei tanti commenti che sto ricevendo da DONNE, pubblicamente ed in privato. Di solito evito di dare troppa attenzione a contenuti di questo tipo, perché non amo alimentare ciò che viene costruito tanto per fare polemica. Ma quando questo viene totalmente mal interpretato e strumentalizzato solo ed esclusivamente per screditare e disonorare la persona che sono, mi sento di esporre il mio pensiero, seguendo il principio di libertà che ho sempre coerentemente dichiarato essere per me. Un qualcosa per cui vale veramente la pena lottare. Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista. Sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza. Mi rincresce che le numerose e gloriose battaglie per la parità dei diritti tra uomini e donne e sulla libertà di pensiero si infrangono miseramente sull’attacco qualunquista ad un pensiero di una donna. Vero, è proprio vero, che nel mondo contemporaneo l’unico posto dove si realizza la perfetta uguaglianza è nel traffico. Ah dimenticavo, stamattina mio marito ha rifatto il letto, dato l’aspirapolvere e pulito i bagni, e tutto sommato devo dire che…

Il commento di Mara Venier e i pareri discordanti dell’universo femminile

Tra le prime a commentare quanto scritto dalla Chiatti, c’è stata Mara Venier, che ha cercato di fare il pompiere scrivendo una battuta spassosa con la speranza di placare gli animi: “Amore vorrei sapere se Marco ha fatto qualcos’altro? Love”. E il messaggio della moglie di Bocci ha ottenuto l’effetto sperato? Ni. Il post è subito stato preso d’assalto ed è stato divisivo. Da un lato coloro che hanno sostenuto che non c’è stato nulla di offensivo in quanto esternato a Domenica In, dall’altro parecchie donne hanno ripetuto che la battuta è stata triste e fuori tempo. Amen!