Laura Chiatti è stata una degli ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 30 aprile di “Domenica In”. L’attrice è stata protagonista di un’intervista di coppia insieme al marito Marco Bocci, per promozionare il loro nuovo film. I telespettatori, però, non hanno potuto fare a meno di notare un qualcosa di diverso nell’aspetto fisico dell’attrice.

Su Twitter, infatti, moltissimi utenti hanno commentato l’intervista, concentrandosi principalmente sul cambiamento del viso della Chiatti. Un po’ per gli zigomi rialzati, un po’ per le labbra, sono stati in tanti a scrivere che l’attrice era quasi “irriconoscibile“. “Laura Chiatti è diventata Ilary Blasi”, ha scritto ironicamente un utente. E ancora: “Ma Laura Chiatti non si riconosce, perché?” Insomma, sono diversi gli spettatori che credono che la protagonista di film come “Ho voglia di te” abbia un po’ troppo esagerato con la chirurgia.

Laura Chiatti e Marco Bocci: la verità sulla loro crisi

Laura Chiatti e Marco Bocci sono stati ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 30 aprile di “Domenica In“. I due hanno scelto il salotto della ‘Zia Mara’ per presentare il secondo film da regista di Marco, “La Caccia”, che vede Laura come protagonista insieme all’attore Filippo Nigro. Dunque, oltre ad essere una coppia nella vita reale, sono ormai diventati un duo anche sul piccolo schermo. Oltre a presentare la pellicola, poi, la conduttrice ha anche indagato sulla loro storia d’amore, riuscendo a ricavare degli interessanti dettagli.

Marco e Laura, oltre ad essere convolati a nozze nel 2014, sono anche genitori di due splendidi bambini, Pablo ed Enea. La loro sembra essere a tutti gli effetti una storia da film, ma, nonostante ciò, entrambi hanno dichiarato che le cose tra loro non sono sempre rose e fiori. Difatti, nel corso dell’intervista, marito e moglie hanno ammesso di litigare molto spesso per i motivi più disparati: “Ci scanniamo, perché siamo opposti“, ha detto Bocci.

Dopo aver raccontato dei loro battibecchi quotidiani, Mara Venier ha detto: “Avevo sentito che eravate in crisi… E infatti avevo chiamato Laura”. Al che, la Chiatti l’ha subito interrotta, dando una sorprendente risposta: “Ma è vero, eravamo in crisi. Lo siamo ogni due giorni. Ma chi non lo è?”. Tuttavia, però, alla fine riescono sempre a trovare un punto d’incontro. “Alla fine tutto si sistema, andiamo a letto e basta“, ha scherzato Marco Bocci.