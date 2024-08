Politici in vacanza: Meloni (con l’ex) in Puglia e Schlein assente

Quest’estate, i politici italiani sembrano orientarsi verso mete nazionali, preferendo destinazioni più vicine e familiari a quelle esotiche.

Le località del Sud Italia e le zone di alta montagna stanno diventando le scelte principali. Molti di loro optano per la Puglia, la Calabria e la Sicilia, regioni amatissime dagli italiani per la bellezza delle spiagge e la ricchezza culturale.

Anche le Dolomiti e le Alpi attraggono i politici, in particolare chi non sopporta il caldo e preferisce respirare un po’ d’aria fresca, lontano dalle mura di Palazzo Chigi. Scopriamo insieme chi ha scelto cosa nel nostro articolo!

Dal sud Italia alla Versilia

Per la politica di destra, abbiamo la premier, Giorgia Meloni che ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive tra i pittoreschi trulli pugliesi. La premier si è circondata di parenti e amici e ha deciso di condividere questo tempo speciale anche con l’ex compagno Andrea Giambruno.

Questa scelta, ha spiegato Meloni, è stata dettata dalla volontà di dedicare momenti sereni e di qualità alla figlia Ginevra, permettendole di stare assieme ad entrambi i genitori, ormai separati da qualche mese per le continue avances che Giambruno avrebbe riservato ad alcune giornaliste di Mediaset.

Inoltre, la Meloni avrebbe sottolineato l’importanza di mantenere un buon rapporto con Giambruno stesso, nonostante la recente separazione, evidenziando come il loro legame, se pur trasformato, resti solido e centrato sul benessere della famiglia.

La scelta della Puglia, dunque, non è solo una questione di paesaggi incantevoli e buon cibo, ma, per la premier, anche l’occasione di poter passare delle vacanze unita ai suoi affetti lontano dalle pressioni della vita politica.

Saremo tutti e tre anche qualche giorno di vacanza insieme con un gruppo di amici e i loro figli. Per Ginevra. Ma anche perché siamo ancora amici e ci vogliamo bene. Entrambi vediamo quanto lei sia felice quando non si deve dividere tra l’uno e l’altra, e anche se la nostra separazione è definitiva, passeremo sempre del tempo felice insieme, come fanno molte altre famiglie con genitori separati.

ha detto Meloni in un’intervista al settimanale Chi.

Giambruno, tra l’altro, aveva già trascorso alcuni giorni nel Salento, precisamente a Porto Cesareo, dove è stato fotografato in compagnia di una donna. Non è chiaro se si trattasse di un’amica, una parente o forse una nuova fiamma. Speriamo presto di avere news in merito!

Sardegna per Renzi ma incognita su Schlein

Se nel versante di sinistra vediamo Matteo Renzi godersi le coste della Sardegna in compagnia della sua famiglia, Elly Shlein sembra scomparire dai radar del gossip e non si fa trovare. Sarà forse tornata nella tranquillità delle alpi svizzere?

Effettivamente è andata proprio così perché, la leader del centro sinistra, ha scelto di mantenere un profilo basso durante l’estate.

Ha trascorso una parte del suo tempo a Lugano, dove ha soggiornato dai genitori. Tuttavia, la Schlein ha preferito non svelare troppo riguardo alle altre destinazioni delle sue vacanze. I rumors su dove possa essere andata a divertirsi oltre a Lugano continuano a circolare, alimentando la curiosità di chi segue le sue vacanze estive.