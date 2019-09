Poletti a Vieni da me: il rapporto con Valentina Bisti e Iva Zanicchi

Conduttori Unomattina: che rapporto hanno Roberto Poletti e Valentina Bisti

Tra le nuove coppie televisive c’è sicuramente quella formata da Roberto Poletti e Valentina Bisti. I due giornalisti hanno cominciato a lavorare insieme qualche mese fa, a Unomattina Estate, per poi ricevere una promozione per la versione invernale del format. Nelle scorse settimane qualcuno ha parlato di attriti e tensioni tra Poletti e la Bisti ma la realtà è ben diversa. In un’intervista concessa a Vieni da me di Caterina Balivo, il 48enne ha chiarito di avere un ottimo rapporto con la bionda collega. I due, grazie alla Rai, sono diventati così amici che trascorrono del tempo anche fuori dagli studi televisivi.

Lo scherzo di Roberto Poletti: “Valentina Bisti? Insopportabile”

“Valentina Bisti è insopportabile perché mi costringe ad andare in palestra tutti i giorni. Uno arriva da Milano pronto a godersi i cornetti romani con marmellata e crema e invece lei me li sequestra. Mi dà questi biscotti senza nessun sapore, caffè senza zucchero, ma la devo ringraziare perché mi ha guidato dentro questi corridoi della Rai“, ha ammesso Roberto Poletti a Vieni da me. “Valentina è una splendida compagna d’avventura. Siamo amici nella vita reale, andiamo al mare e in palestra”, ha aggiunto il giornalista.

Roberto Poletti: il racconto sulla madre e Iva Zanicchi

Non solo Valentina Bisti, Roberto Poletti ha un ottimo rapporto pure con Iva Zanicchi, la cantane preferita di sua madre. “Iva è una persona a cui tengo molto. Io vengo da una famiglia molto umile che risparmiava su tutto, mia madre non comprava mai nulla. Solo su una cosa non ha risparmiato: quando è arrivata Iva Zanicchi nel mio paese mia madre ha acquistato il biglietto per andare a vedere il suo concerto. Conosco tanti episodi della vita privata di Iva dove lei ha messo mano al suo per aiutare le persone in difficoltà. Poi, non voglio tradire la privacy di nessuno”, ha raccontato a Caterina Balivo.

Iva Zanicchi telefona a sorpresa a Vieni da me 2019

Proprio durante l’intervista a Roberto Poletti è arrivata la telefonata di Iva Zanicchi, sempre vivace e frizzante. “Roberto sono felice di questo tuo successo perché sei preparato, intelligente, colto e poi devi parlare sempre bene di me perché sono come la tua mamma”, ha detto l’artista, che ha poi accettato l’invito di Caterina Balivo a partecipare ad una delle prossime puntate di Vieni da me.