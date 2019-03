Pogba, clamoroso gesto: regala anelli di diamanti a tutti i suoi compagni

Paul Pogba: prezioso regalo ai suoi amici campioni del mondo

Campione in campo e nella vita, Paul Pogba fa parlare di lui ancora una volta..e stavolta a causa di un gol un po’ particolare. Il francese ha sorpreso tutti i suoi compagni della nazionale regalando loro un prezioso gioiello. Ebbene si, pare proprio che l’attaccante ex Juventus e attuale Manchester United, abbia scelto di sbalordire i suoi amici, diventati con e grazie a lui, campioni del mondo 2018. Il fuoriclasse assoluto ha, infatti, postato su Instagram una foto che ritrae l’intero spogliatoio francese. Ogni calciatore porta al dito un preziosissimo anello pieno di diamanti, zaffiri e rubini dal valore di 13.500 dollari ciascuno. Un vero e proprio colpo di testa da parte di Pogba che, appunto, non ha badato a spese pur di stupire i suoi compagni di avventura in Russia.

Pogba stupisce la Francia intera per via del suo pazzo regalo

Il calciatore ha poi dichiarato in una conferenza stampa: “È un piccolo gesto dopo aver vinto una Coppa del Mondo con grandi giocatori: li considero la mia famiglia, e’ un piccolo regalo da parte mia. Già alla Juve, quando ho vinto un campionato e poi me ne sono andato, ho voluto fare un piccolo regalo ai miei compagni”. Proprio a questo proposito ecco che anche Matuidi, militante nell’attuale rosa della Juventus, posta una foto con Pogba e lo ringrazia dicendo: “Grazie per questo regalo incredibile!”. Un gesto forte che ha sicuramente soddisfatto tutti.

Il gesto di Pogba ricorda quello di Mauro Icardi

Il gesto del grande Paul Pogba ricorda quello di Mauro Icardi. Il capitano dell’Inter ha, infatti, qualche mese fa, regalato un prezioso orologio ad ognuno dei suoi compagni di squadra. Regali ritenuti forse un po’ troppo esagerati dal popolo del web ma che, comunque, inorgogliscono chi li riceve!