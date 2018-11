Icardi regala Rolex ai giocatori dell’Inter : la reazione di Wanda Nara

Mauro Icardi e i suoi pazzi regali ai compagni dell’Inter

Mauro Icardi, noto attaccante dell’Inter, nelle ultime ore ha fatto parlare molto di sé. Questa volta a sconvolgere il web non sono state le sue perle in campo ma, l’argentino ha sorpreso tutti per via dei suoi pazzi regali ai compagni di squadra. Sul suo profilo Instagram, infatti, proprio Icardi ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a tutti gli altri calciatori dell’Inter. Quello che spicca, però, nello scatto sono i tantissimi orologi posizionati su un lungo tavolo. E che orologi! Il brillantissimo centravanti nerazzurro ha scelto di regalare un Rolex ad ogni suo compagno. Tutti si chiederanno se questo prestigioso dono sia stato fatto in vista delle prossime festività natalizie. Sarà cosi?

Mauro Icardi sconvolge il web intero

Da quanto scritto dallo stesso Icardi sotto il post, Natale sembra non c’entrare assolutamente nulla con il generosissimo regalo agli interisti. Per quale motivo, allora, avrebbe scelto un regalo cosi costoso per ogni componente della squadra? La reale ragione di tutto questo è che il calciatore si è sentito in dovere di ringraziare i suoi compagni, di reparto e non, per averlo aiutato a diventare capocannoniere nella scorsa stagione in Serie A. Il regalo è stato consegnato anche a chi ha, ormai, lasciato l’Inter: Joao Cancelo oggi alla Juve, Rafinha, Pinamonti, Nagatomo e tutti gli altri.

Icardi, ecco cosa ne pensa Wanda Nara

Sotto la lussuosa foto, il numero 9 a strisce nerazzurre scrive: “Io sicuramente non lo dimenticherò mai Capocannoniere 2017/2018. Ma non volevo ricordarlo da solo, perché senza di voi non sarebbe stato possibile”, poi rivolgendosi agli ex compagni, alcuni citati sopra, dice: “Non preoccupatevi, anche il vostro arriva”. Tutto il web, ora, non può che porsi un’unica domanda: Quanti soldi avrà speso il bomber per tutti quei Rolex? Arriva anche la reazione della moglie Wanda Nara che, ironicamente, commenta la vicenda: “A me niente, neanche un braccialetto di legno”.