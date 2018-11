Maxi Lopez: “Non ho rapporti con Icardi, con Wanda Nara invece…”

Ecco cosa pensa Maxi Lopez della sua ex moglie Wanda Nara

Maxi Lopez, ex attaccante del Torino e del Milan, nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista sul sito Globoesporte. In questa, il calciatore si è lasciato andare a delle rivelazioni sul suo attuale rapporto con Wanda Nara, sua ex moglie. Come ben sappiamo, la bionda e prosperosa donna è da qualche anno legata sentimentalmente al capitano dell’Inter Mauro Icardi. Con il centravanti neroazzurro, Wanda ha costruito pian piano una numerosa famiglia con la quale, oggi, convive felicemente a Milano. Dal matrimonio, durato ben cinque anni, tra Maxi Lopez e Wanda Nara sono nati tre bambini che, al momento, vivono sotto lo stesso tetto della madre. Ma, ecco cosa pensa il calciatore del Vasco Da Gama di tutta questa strana situazione.

Le dure parole di Maxi Lopez sul suo matrimonio

Le dichiarazioni di Maxi Lopez sono dirette e pungenti: “Non ho alcun rapporto con Icardi, lui è il marito della mia ex moglie. Sono legato solo ai miei figli e alla loro madre quando, però, decide di stare tranquilla. Con lei non sta andando benissimo negli ultimi anni“. E poi continua: “Ho sempre cercato di avere un buon rapporto, ma diventa spesso difficile perché le dico sempre che i problemi dei genitori non sono problemi dei bambini. I bambini dovrebbero stare fuori da tutto questo. Ma un giorno potrebbe capire anche lei queste cose”. Qualche settimana fa, proprio la stessa Wanda Nara, ospite da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, aveva dato la sua versione dei fatti in merito ai suoi rapporti con Lopez.

Arriverà la replica del capitano dell’Inter?

Le versioni di Wanda e di Lopez sono molto diverse, visto che la donna aveva confidato alla Toffanin di avere un buon rapporto con il suo ex. Chissà se, adesso, il bomber argentino dell’Inter replicherà alle parole dell’ex marito di sua moglie. Sicuramente tra i due non scorre buon sangue e, questo, lo ha lasciato chiaramente intendere anche lo stesso Lopez nell’intervista.