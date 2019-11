Platinette ‘le canta’ a Taylor Mega dopo lo “sbevazzamento” dalla d’Urso

Platinette ‘le canta’ a Taylor Mega dopo lo “sbezzamento” da Barbara d’Urso

Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, le canta a Taylor Mega, nel senso letterale del termine. La vulcanica opinionista ha infatti pubblicato nelle scorse ore un video esilarante sui suoi profili social dove ha canzonato spassosamente l’influencer circa la sua ospitata alticcia a Live – Non è la d’Urso. Ricordiamo che lo scorso lunedì, la friulana è apparsa nel talk di Canale 5 (era in collegamento dall’Egitto) visibilmente alterata. In molti hanno pensato che avesse bevuto qualche bicchierino di troppo. Inizialmente lei ha rigettato le congetture. Poi però Striscia la Notizia l’ha smascherata pubblicando dei fuori onda che l’hanno inchiodata: sì, Taylor aveva bevuto.

Coruzzi canta Guccini e ironizza su Taylor Mega

“Ieri prima di uscire, preso dalla fissa del nuovo album di Francesco Guccini, verifico se ci sia o meno ‘Un altro giorno è andato’ (e non c’è). Me la ricanto, talmente storta, da sembrare Taylor Mega qualche sera fa, in pieno sbevazzamento, a Live Non è la d’Urso”, ha scritto Coruzzi a corredo del simpatico video pubblicato su Instagram. Intanto i fuori onda di Striscia la Notizia hanno fatto il giro del web e hanno svelato che l’influencer, prima del collegamento a Live Non è la d’Urso, si è scolata un po’ troppa vodka.

Jade, la sorella di Taylor lancia frecciatine a Cecilia e Belen Rodriguez: col business non si scherza

Pochi giorni fa Taylor è stata chiacchierata anche per un’altra vicenda gossippara. A farla scoppiare sua sorella Jade, con la quale ha un marchio di bikini. E proprio Jade ha riservato delle frecciatine tutt’altro che velate alle sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia. Motivo? Le argentine (che hanno anch’esse un brand celebre di costumi), secondo Jade, avrebbero preso troppo spunto dalla sua linea. Insomma, senza troppo girarci attorno, la ragazza ha sostenuto che le fidanzate di De Martino e Ignazio Moser avrebbero scopiazzato qualche suo bikini. Belencita e Cecilia non hanno mai replicato.