Platinette senza freni su Salvo: “La sua storia parla”, e ricorda la lite

Gf Vip, Salvo Veneziano ancora al centro delle polemiche: parla Platinette

Salvo Veneziano continua a far discutere dopo il fattaccio al Grande Fratello Vip 4. La strigliata di Alfonso Signorini e la squalifica per le frasi su Elisa De Panicis sono state oggetto di analisi nella puntata di oggi di Tv Talk. Nel programma di Rai 3 si discute e ci si confronta sui programmi e sugli eventi televisivi della settimana e ovviamente l’argomento degli ultimi sette giorni sono Salvo e Amadeus. Nell’analizzare la questione Salvo al Gf Vip, Mauro Coruzzi ha riportato alla luce un episodio di vent’anni fa accaduto a Buona Domenica e che lo vede protagonista proprio insieme all’ex gieffino. Nei primi anni Duemila andava in onda Buona Domenica, di domenica naturalmente, e partecipavano anche gli ex concorrenti del Grande Fratello – dopo sono arrivati anche gli ex di Amici -.

Platinette e la lite con Salvo a Buona Domenica: “Mi partì l’embolo”

Anche Platinette era tra gli ospiti fissi del programma e nella lunga diretta c’erano anche dei confronti tra i presenti. Ebbene, tra Salvo e Platinette c’è stata una discussione: “Posso testimoniare perché c’ero. Salvo vent’anni fa, appena uscito dal Grande Fratello e traghettato nella Buona Domenica di Costanzo come si usava allora, ebbe un confronto con me particolarmente forte al punto che mi disse – chiedo scusa per la fascia protetta – ‘meglio tossico che fr…o’. Io reagii in maniera sconsiderata, mi partì l’embolo”. Basandosi su questo episodio, Platinette ha sostenuto che gli autori del Gf Vip fossero consapevoli del personaggio, o della persona, che avevano scelto per il cast dunque avrebbero dovuto pensarci prima.

Gf Vip, Platinette: “La storia di Salvo doveva parlare chiaro”

Queste le parole di Platinette, che poi ha anche difeso Amadeus: “Questo signore ha una chiara intenzione a partecipare con il suo stile. Dopo un errore di quella natura lì, non dico che dovessero saperlo a tutti i costi, ma l’anamnesi della sua storia doveva parlare un po’ chiaro. Il riferimento fatto dai ragazzi nella Casa era quello: ‘Ha sempre scherzato così’. E chi se ne frega aggiungerei se siete d’accordo”.