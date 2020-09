Tommaso Zorzi, con delle dichiarazioni di fuoco, ha scatenato una polemica incandescente. Il concorrente del Grande Fratello Vip 5, nelle scorse ore, dalla Casa più spiata d’Italia ha tirato delle bordate a due big della tv italiana: Lorella Cuccarini e Platinette, al secolo Mauro Coruzzi. L’influencer ha attaccato entrambi descrivendoli come due persone lontane dalle battaglie della comunità LGBT. La conduttrice ha risposto ieri con un lungo messaggio su Instagram, rigettando l’etichetta di omofoba affibbiatale. Ora è Platinette a replicare a distanza, attraverso i microfoni di RTL. In particolare Zorzi si era scagliato su Coruzzi in quanto quest’ultimo non favorevole alle unioni civili e all’adozione di figli da parte delle coppie gay. Posizioni su cui Tommaso non transige.

Platinette replica a Zorzi: “Non fa per me quella legge”

“Io ho un’opinione sulle unioni civili, lui ne può avere un’altra: chissenefrega”, chiosa Platinette che aggiunge: “Chi ci rimette è chi osa ad avere un’opinione diversa dalla massa. Non fa per me quella legge”. Dunque l’opinionista non arretra di un millimetro rispetto a ciò che già ha espresso in passato. Ed è proprio su tale posizione che Zorzi ha puntato il dito, affermando che Coruzzi non rappresenta nessuno all’interno della comunità LGBT. Come sopra accennato, prima della sua risposta, è giunta quella della Cuccarini, durante il tardo pomeriggio di ieri. La conduttrice e cantante ha esternato un pensiero molto più esteso e corposo, concludendo addirittura con un invito all’influencer a prendere un caffè con lei una volta terminata la sua esperienza nel reality Mediaset. Un incontro auspicato per chiarirsi.

Lorella Cuccarini risponde a Tommaso Zorzi

Lorella, come poi fatto da Platinette, ha rivendicato una visione differente su determinati temi rispetto a quella dell’influencer. Nella fattispecie si è detta contraria alle adozioni gay e all’utero in affitto, pur rimarcando di non aver alcun tratto omofobo. La Cuccarini è giunta anche ad affermare con convinzione che se avesse un figlio gay lo amerebbe profondamente senza alcun problema. Altro discorso le tematiche di cui sopra, sulla quale ha evidentemente una posizione disallineata con quella di Tommaso Zorzi. Inoltre la cantante ha precisato che lungo tutta la sua carriera e la sua vita si è approcciata a una vasta gamma di persone “senza barriere di alcun tipo”.