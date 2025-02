Platinette ricoverato, apprensione: video, come sta, reazioni dei vip

Apprensione per Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Il conduttore è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Lui stesso lo ha reso noto attraverso un video pubblicato sui suoi canali social tramite cui ha spiegato perché necessita dell’aiuto dei medici. Nell’aggiornare sulle sue condizioni di salute, ha rivelato che il ricovero non dovrebbe essere rapido. In ospedale dovrebbe rimanerci almeno un paio di settimane. Coruzzi ha mostrato evidenti difficoltà a parlare. Come lui stesso ha fatto sapere in diverse interviste recenti, dopo il grave ictus ischemico che lo ha colpito nel marzo 2023, ha dovuto reimparare a fare tutto, compreso l’esprimersi verbalmente.

“Forse è stato un volere divino modo per tenermi lontano dal Festival di Sanremo”, ha dichiarato Platinette che, nonostante la situazione non rosea, non ha rinunciato al suo proverbiale umorismo. “Questo che vedete è un letto d’ospedale e sono ricoverato per controlli”. Coruzzi ha quindi aggiunto che prima della settimana sanremese ha accusato un “disturbo”. “Adesso facciamo un po’ di controlli e tra un paio di settimane andiamo a casa. Spero”, ha concluso.

Nella didascalia a corredo del filmato, Platinette ha menzionato la cantante Giorgia e la sua canzone sanremese ‘La cura per me’. Non appena è stato divulgato il video, tantissimi, tra fan e conoscenti, hanno espresso sostegno e vicinanza emotiva a Coruzzi. Tra i primi a mandargli messaggi d’affetto Patrizia Pellegrino, Barbara De Rossi, Marco Liorni, Alessia Ventura e Nicola Savino.

Mauro Coruzzi, l’odissea dopo l’ictus ischemico

Nel marzo 2023, Platinette è stato colpito da un grave ictus ischemico. Da allora le sue capacità motorie e d’espressione non sono più tornate quelle di prima. Dopo la malattia ha iniziato una lunga riabilitazione che dura tutt’ora. Ha, di fatto, dovuto ricominciare ad imparare tutto da capo. Un’odissea raccontata dallo stesso Coruzzi di recente nello studio di Verissimo (Canale Cinque), nel corso di un’intervista concessa a Silvia Toffanin.

Che qualcosa non andasse lo si era intuito notando la sua assenza al Festival di Sanremo, dove per anni è stato una presenza fissa, forte della sua competenza musicale. Dall’ultimo video, quello in cui ha reso noto di essere stato nuovamente ricoverato, ha trovato comunque il modo per far sapere quale canzone lo ha colpito. Evidentemente ha fatto breccia in lui il brano di Giorgia, “La cura per me”, classificatosi sesto nella kermesse canora ligure. Per avrebbe meritato almeno una delle prime cinque posizioni.