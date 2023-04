Ieri sera Mauro Coruzzi in arte Platinette è tornato a parlare sui social dopo l’ictus di qualche settimana fa. L’ex drag queen e opinionista ha deciso di farsi nuovamente vedere in volto a qualche giorno di distanza dal malore che, fortunatamente, non ha messo a repentaglio la sua vita come in molti avevano temuto. Tuttavia, visto che non si è certo trattato di un problema di salute leggero come tanti altri, Coruzzi è attualmente ancora in ospedale, impegnato in un percorso che potrebbe richiedere ancora del tempo.

Ecco perché nella clip caricata qualche ora fa su Instagram Mauro Coruzzi si è sentito in dovere di chiedere scusa ai suoi seguaci per il suo eloquio non esattamente fluido. L’ictus ha chiaramente avuto un importante impatto sulle sue capacità verbali, ma ovviamente la speranza è che con il passare dei giorni questo tipo di problema rientrerà e Coruzzi tornerà in attività recuperando completamente le forze.

“Chiedo scusa se parlo con difficoltà ma non è proprio semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire io no perché non ci riesco. Volevo dirvi grazie e come Greta Garbo nei film anche io parlo ‘dopo il muto parlo” ha dichiarato Platinette, ricevendo centinaia di messaggi e di commenti affettuosi. Ad avergli scritto qualche parola di incoraggiamento sono stati, fra gli altri, Patrizia Rossetti, Virginio, Stefania Nobile, Carlo Conti, Lorella Cuccarini e Marco Liorni.

Un messaggio affettuoso è arrivato anche dalla “Zia” Mara Venier, che sotto al video ha scritto “Mauro un grande abbraccio” con un cuoricino, parole a cui Coruzzi ha risposto aggiungendo “Me lo prendo tutto”. Nella didascalia del post Platinette ha anche aggiunto: “Chiedo scusa se parlo a fatica ma dopo solo 20gg dall’ictus questo risultato è già un miracolo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Coruzzi Platinette (@platimauro_o_mauroplati)

I primi aggiornamenti dopo l’ictus di Platinette

Coruzzi è stato colpito da questo grave problema di salute all’improvviso lo scorso 14 marzo. Dopo essere stato rapidamente soccorso, il vip è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Per quanto la situazione fosse delicata, in breve tempo il manager di Platinette aveva tenuto a sottolineare che le sue condizioni erano stabili e che i medici l’avrebbero tenuto sotto controllo per valutare i danni dell’ictus.

Poche ore dopo l’arrivo della brutta notizia, Platinette era tornato su Instagram pubblicando un selfie dal letto dell’ospedale al fianco di una cara amica. Sono stati in tanti, per il resto, ad avergli fatto visita in questi giorni così complessi: “Plati” ha condiviso sui social diversi scatti dal nosocomio in compagnia di Raffaello Tonon, Beppe Pettinato e Eleonora Russo di Radio Deejay.