Maurizio Costanzo commenta la lite tra Platinette e Salvo Veneziano dopo il Grande Fratello Vip

Come auspicato da Platinette a Live-Non è la d’Urso, Maurizio Costanzo è intervenuto sulla lite tra Mauro Coruzzi e Salvo Veneziano. Dopo l’espulsione del pizzaiolo al Grande Fratello Vip l’opinionista di Barbara d’Urso ha ricordato una presunta litigata con il siciliano anni fa a Buona Domenica, subito dopo la prima edizione del Grande Fratello. Scontro che avrebbe spinto Mediaset a fare una multa salata a Platinette, che ha portato a galla la faccenda rivendicando tutto con forza e determinazione. Di recente la d’Urso ha però chiarito che non è stata trovata nessuna prova video della diatriba. Allo stesso modo non risulta nessuna penale negli uffici legali dell’azienda. Coruzzi ha dunque chiesto l’intervento del marito di Maria De Filippi, che ha detto la sua sulle pagine del settimanale Nuovo. Rivista alla quale Costanzo collabora da anni curando una rubrica sul mondo della tv.

Le parole di Maurizio Costanzo su Salvo Veneziano e Mauro Coruzzi

“Mi dispiace ma sono passati molto anni e l’episodio che Platinette dice di aver vissuto a Buona Domenica con Salvo Veneziano non lo ritrovo nella mia memoria. Bisognerebbe cercare negli archivi Mediaset per averne prova”, ha dichiarato Maurizio Costanzo. Che per anni è stato il conduttore di Buona Domenica, uno dei programmi più seguiti della storia di Canale 5. Ma come precisato la prova video è già stata fatta e i collaboratori di Barbara d’Urso, che hanno visionato puntata dopo puntata e più di una volta, non hanno trovato alcuna prova di questa famosa sfuriata.

Il consiglio di Maurizio Costanzo per Salvo Veneziano e Platinette

Maurizio Costanzo, sempre su Nuovo, ha voluto dare un prezioso consiglio a Salvo Veneziano e Mauro Coruzzi: “Sarebbe meglio sotterrare l’ascia di guerra: il tempo sana tutte le ferite”. L’ex gieffino e l’opinionista tv riusciranno a riconciliarsi?