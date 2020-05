Pirati dei Caraibi reboot: nuova storia con protagonista femminile?

Karen Gillan al posto di Johnny Depp? Lei potrebbe essere l’attrice scelta per Pirati dei Caraibi 6 (reboot)

Sempre più concreta la possibilità di poter vedere il reboot di Pirati dei Caraibi. E questa volta non più un protagonista maschile: al suo posto, un personaggio femminile che possa catalizzare su di sé la stessa attenzione di Jack Sparrow (magistralmente interpretato da Johnny Depp). Di nomi ne sono stati fatti a bizzeffe, ma pare che al momento la più quotata sia Karen Gillan, attrice che ha lavorato per un’infinità di film famosi: basti pensare a Guardiani della Galassia, Avangers: Infinity War, Gunpowder Milkshake, Jumanji (Benvenuti nella Giungla e The Next Level), Il Richiamo della Foresta.

Reboot Pirati dei Caraibi: la possibilità di una nuova storia con protagonista femminile

Pirati dei Caraibi 6 si farà, ma manca ancora il protagonista: secondo gli ultimi rumour, la Disney starebbe pensando alla Gillan, che diventerebbe l’eroina di una storia del tutto nuova, di un reboot, per l’appunto. Con l’addio di Johnny Depp, si starebbe pensando alla possibilità di introdurre un personaggio femminile che possa rendere più che mai interessante il sesto capitolo della saga. Karen Gillan è il nome giusto?

Pirati dei Caraibi 6 news: attrice afroamericana e dove verrà trasmesso?

In lizza per diventare la “nuova Sparrow” ci sarebbe quindi la Gillan, ma bisogna anche considerare una delle ultime indiscrezioni: la Disney potrebbe aver puntato gli occhi su un’attrice afroamericana della quale ancora non si conosce l’identità. Ci si chiede, inoltre, se il film finirà al cinema oppure su Disney+: considerati i guadagni al botteghino nel corso degli anni (circa 4.5 miliardi globali) risulta facile pensare che il grande schermo sia la destinazione naturale del sesto capitolo. Cos’altro scopriremo nei prossimi mesi? La riprese di Pirati dei Caraibi 6 stanno avvenendo alla velocità della luce!