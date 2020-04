Pirati dei Caraibi 6 si farà? Lee Arenberg parla dei piani della Disney

Pirati dei Caraibi 6 si farà? Lee Arenberg, interprete del pirata Pintel, conferma i piani della Disney

Pirati dei Caraibi 6 ci sarà? Le avventure di Jack Sparrow pare non siano giunte al termine, come sembrava. Dopo i grandi successi conquistati negli anni grazie a questo personaggio, nel 2017 usciva il quinto capitolo dedicato al pirata più apprezzato nel mondo, ovvero La vendetta di Salazar. Ed ecco che ora arrivano degli aggiornamenti molto importanti per i fan della saga che vede protagonista Johnny Deep. Scendendo nel dettaglio, Lee Arenberg, interprete del pirata Pintel, ha confermato il possibile arrivo del sesto capitolo. Attraverso un’intervista con Kendall Talks TV, l’attore ha dato ottime notizie ai fan. L’ultimo aggiornamento sulla saga è stato dato lo scorso mese di ottobre, quando Disney ha ingaggiato Ted Elliot, co-sceneggiatore dei primi quattro capitoli di Pirati dei Caraibi, e Craig Mazin, creatore di Chernobyl e showrunner della serie tv The Last of Us. La realizzazione del sesto capitolo, inizialmente, era stata affidata a Rhett Reese e Paul Wernick, i quali però hanno scelto di abbandonare il progetto dopo qualche mese.

Pirati dei Caraibi, sesto film in arrivo: la Disney starebbe parlando del progetto

Sembra proprio che Pirati dei Caraibi 6 si farà, almeno secondo quanto dichiara l’interprete di Pintel. “Sì, per quanto ne so, stanno parlando di un sesto film”, confessa l’attore. Lee Arenberg si è anche detto disposto a tornare nei panni del pirata: “Voglio dire, ne hanno già fatti due senza di noi, ma adoro quella parte. Non dipende da me, però.” Dunque, non è certo che ritroveremo tutti i nostri amati protagonisti all’interno della trama del sesto film della saga dei pirati più amati nel mondo. Ad esempio, la presenza di Johnny Deep nei panni di Jack Sparrow potrebbe non essere sicura. Ciò che ora sappiamo con certezza è che la Disney sta lavorando a questo nuovo progetto legato alla saga.

Pirati dei Caraibi 6, ultimo capitolo o un reboot senza Jack Sparrow? Le ipotesi

Lee Arenberg è pronto a tornare a far parte delle avvincenti avventure di Jack Sparrow. Ha fatto la sua prima apparizione, nei panni di Pintel, ne La maledizione della prima luna, per poi tornare in scena ne La maledizione del forziere fantasma e Ai confini del mondo. Nei due successivi film il pirata non ha fatto parte della trama. Non si sa, al momento, se questo sesto capitolo sarà l’ultimo per la saga o se, come dicevamo prima, si tratterà di un reboot senza la presenza del nostro amato Jack Sparrow. Nel frattempo, vi anticipiamo che questo 16 aprile andrà in onda su Canale 5 Pirati dei Caraibi ai Confini del Mondo.