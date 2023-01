Piqué, pesante sgarbo a Shakira: la vendetta della cantante

Arriva sulle pagine di Chi un nuovo succoso retroscena riferito alla burrascosa fine della relazione fra Gerard Piqué e Shakira. Com’è ormai arcinoto, l’artista colombiana e il calciatore catalano non si sono lasciati in buoni rapporti, visto e considerato che Piqué si è reso protagonista di un tradimento bello e buono ai danni dell’ormai ex moglie. Ebbeene, nelle scorse ore è emerso un dettaglio particolarmente gustoso per tutti gli appassionati di gossip spicciolo.

Questi i fatti: Gerard Piquè avrebbe a quanto pare deciso di chiudere per sempre la relazione con Shakira e voltare pagina con l’amante Clara Chia facendo le presentazioni ufficiali ai suoi genitori nel corso delle passate vacanze di Natale. I paparazzi hanno infatti beccato Piqué e la nuova compagna insieme ai genitori di lui, mentre passeggiavano all’aperto.

Il quadretto familiare apparso su Chi parla molto chiaro: non solo Piquè ha ormai dimenticato l’ex moglie ma è talmente innamorato della nuova fidanzato da essersi sentito obbligato a presentarla a mamma e papà. Che nel suo futuro ci sia un altro matrimonio questo è di certo troppo presto per dirlo: quello che è sicuro è che la sua attuale vita sentimentale post Shakira prosegue a gonfie vele.

Shakira: l’ira della cantante, ecco come si è vendicata

Come c’era da aspettarsi (e com’è comprensibile) Shakira non ha esattamente preso questo sgarbo con filosofia. Anzi, pare proprio che Shakira si sia infuriata, meditando vendetta. La scelta di posizionare un fantoccio a forma di strega sul balcone di casa rivolto proprio alla confinante abitazione della suocera avrebbe, secondo i beneinformati, un motivo ben preciso alla luce dei fatti.

Le immagini del pupazzo hanno fatto il giro del mondo e sono giunte (diventando ovviamente virali) sulla scia della canzone sfogo che Shakira ha dedicato all’ex marito. Nel testo di #Session 53 con Bizarrap, l’artista colombiana ha com’è noto attaccato il marito per aver scelto una donna non alla sua altezza (è già celebre, da questo punto di vista, il confronto Twingo-Ferrari) e per averla abbandonata nel momento del bisogno, proprio quando stava esplodendo il polverone sulla sua presunta evasione fiscale milionaria.