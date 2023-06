Pippo Inzaghi sposa l’ex volto di UeD: “Vi svelo la data delle nozze”

In occasione dell’uscita del suo nuovo libro, “Il momento giusto”, Pippo Inzaghi si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera: dai ricordi d’infanzia e il rapporto con il fratello Simone, all’amore per la compagna Angela e il ricordo di Silvio Berlusconi. L’ex giocatore del Milan ha iniziato l’intervista ricordando i primi approcci al pallone, quando il padre portava ogni domenica lui e suo fratello Simone a vedere il Piacenza allo stadio. Un’infanzia, la sua, passata a giocare nelle piazze del paese insieme al fratello, una tradizione di “strada” che rimpiange e che, ormai, non esiste quasi più. Ad ogni modo, com’era e com’è tutt’oggi il rapporto con Simone?

Fantastico, da sempre. Io sono più grande e da ragazzini 2-3 anni si fanno sentire. Facevo già qualche gol e mi sceglievano sempre nelle squadre alla “buca”, ma se non facevano giocare anche Simone – che era tra i più piccoli – non giocavo nemmeno io. Ci siamo sempre divertiti insieme: mai stato un filo di invidia, solo grande rispetto e, soprattutto, siamo sempre stati orgogliosi per i successi l’uno dell’altro.

Simone Inzaghi è reduce dalla finale della Champions League, dove la squadra della quale è allenatore, l’Inter, ha perso contro il Manchester City. Nonostante la sconfitta, però, Pippo si è congratulato con il fratello, che ha trovato “strepitoso, forse il miglior allenatore al mondo”. “Ma io non avevo dubbi. Simone ha dimostrato che lavoro, serietà e professionalità possono dare grandi risultati“, ha poi aggiunto.

Pippo Inzaghi: l’amore per Angela e i due figli

Spazio, poi, alla vita privata. Dopo diverse storie naufragate – ricordiamo quelle con Samantha De Grenet, Sara Tommasi e Alessia Ventura – nel 2018 Pippo incontra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Robusti. Da lì, è scoccata la scintilla e i due non si sono più separati. “Quando ho visto Angela ho capito subito che era la donna della mia vita“, ha detto. Dal loro amore sono nati due bambini: Edoardo, nel 2021 ed Emilia, nel 2023. Insieme, hanno formato una bellissima famiglia e, per questo, hanno deciso anche di convolare a nozze: a giugno 2024, infatti, Emilia e Pippo si sposeranno.

“I bambini sono stati un desiderio naturale: sono felicissimo e rimpiango solo di aver aspettato un po’ troppo“, ha confessato Inzaghi, che il 9 agosto 2023 compirà 50 anni. Un traguardo molto importante, che l’ex calciatore festeggerà circondato dalle persone a lui più care: la compagna Angela, i suoi due figli, i genitori, il fratello Simone e i nipoti, tra cui Tommaso Inzaghi, figlio del fratello e di Alessia Marcuzzi.

Pippo Inzaghi e il ricordo di Berlusconi

Pippo ha poi ricordato l’arrivo al Milan, un evento che gli ha cambiato la vita, oltre ad avergli regalato anni indimenticabili. Proprio in quella squadra, ha vissuto la vittoria che porta più nel cuore, ovvero la finale di Champions ad Atene nel 2007, dove segnò due goal portando la squadra alla vittoria. A tal proposito, è stato impossibile non menzionare il nome dell’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno a 86 anni. Con queste parole Pippo ha voluto ricordarlo: