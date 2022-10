L’allenatore ha annunciato sui social insieme alla compagna Angela Robusti, ex Uomini e Donne, di essere nuovamente in attesa

Pippo Inzaghi diventerà di nuovo papà! L’annuncio è arrivato in queste ore sul profilo Instagram sia dell’allenatore sia della sua compagna Angela Robusti, incinta del loro secondo figlio. E l’annuncio social è arrivato in un giorno davvero speciale, perché hanno unito due eventi in uno stesso giorno. Il 23 ottobre ha spento la prima candelina il primo figlio della coppia, Edoardo, e unitamente al suo compleanno la famiglia ha anche organizzato il gender reveal party. Ovvero hanno svelato se il secondo figlio sarà maschio o femmina.

Così è arrivato sui social il post in cui è stato annunciato il secondo figlio di Inzaghi e Angela Robusti. Anzi, seconda figlia: sarà una femminuccia! Nelle foto di famiglia si può ben vedere del fumo rosa, con il quale hanno scoperto che il piccolo Edoardo avrà una sorellina. Il post è stato scritto dalla futura mamma bis Angela:

“Nel giorno del primo compleanno di Edoardo annunciamo con gioia l’arrivo di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia. Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia! E sei con noi solo da cinque mesi”

Hanno scelto anche il nome della seconda figlia: la bimba si chiamerà Emilia. Angela Robusti è al quinto mese di gravidanza, per cui la nascita della piccola è prevista per i primi mesi del 2023, presumibilmente nel mese di febbraio.

Chi è Angela Robusti, ex Uomini e Donne e compagna di Pippo Inzaghi

Pippo Inzaghi e Angela Robusti stanno insieme da circa quattro anni. L’amore è sbocciato nel 2018, quando Pippo allenava il Venezia. Il rapporto si è consolidato durante il lockdown del 2020, quando la convivenza forzata a causa della pandemia a Covid-19 ha permesso loro di scoprire che stavano vivendo un amore vero. Hanno sempre preferito mantenere un profilo basso e così continuano a vivere la loro storia d’amore. E adesso allargheranno la famiglia con l’arrivo della seconda figlia Emilia, che nascerà a poco più di un anno di distanza dalla nascita del fratello Edoardo.

Angela Robusti ha partecipato a Uomini e Donne in passato, è stata infatti corteggiatrice di Luca Onestini. Ha 17 anni in meno di Pippo Inzaghi ed è nata e cresciuta in Veneto. Angela è laureata in architettura ed è sparita dal mondo della televisione dopo Uomini e Donne, ma oggi fa tutt’altro nella vita. Sul suo profilo Instagram infatti si presenta come una wedding & event planner.