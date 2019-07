Pippo Inzaghi e la fidanzata Angela Robusti: un traguardo importante

Pippo Inzaghi e Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, stanno ancora insieme

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Filippo Inzaghi e Angela Robusti. A quasi due anni dal primo incontro, l’ex calciatore e l’ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne stanno ancora insieme. A documentarlo le immagini pubblicate dal settimanale Gente, nel numero in edicola da venerdì 5 luglio. Quasi ventiquattro mesi di amore e passione tra Super Pippo e Angela, che sono molto innamorati e complici. Dunque un traguardo importante, soprattutto per il nuovo allenatore del Benevento, che è sempre stato un latin lover. Ma con la Robusti Inzaghi ha messo la testa a posto e la fidanzata è la persona giusta per mettere su famiglia.

Angela Robusti non è incinta di Filippo Inzaghi

Qualche tempo fa si era parlato di una presunta gravidanza di Angela Robusti ma il tempo ha mostrato che la giovane non era incinta. Nonostante questo la liason con Filippo Inzaghi, conosciuto quando lo sportivo allenava il Venezia, procede a gonfie vele. Le presentazioni in famiglia sono già avvenute e la coppia è più innamorata che mai. Però sia Filippo sia Angela si tengono lontani dalla stampa: entrambi sono molto riservati e non hanno mai parlato ufficialmente del loro amore. Su Instagram la coppia non disdegna dolci dediche d’amore e qualche cuoricino, segno che Pippo e Angela vogliono amarsi con discrezione.

Angela Robusti: chi è la fidanzata di Pippo Inzaghi

Angela Robusti ha 30 anni ed è nata e cresciuta in Veneto. È laureata in Architettura ma lavora come modella. Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Si è presentata per un appuntamento al buio e ha trovato seduti sul Trono Manuel Vallicella e Luca Onestini. All’inizio Angela era interessata ad entrambi ma poi ha continuato ad uscire solo ed esclusivamente con Luca. Il rapporto tra i due si è incrinato a causa di alcune incomprensioni e Angela ha preferito abbandonare la trasmissione.