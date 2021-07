Pippo Inzaghi e Angela Robusti (ex UeD), annuncio a sorpresa: lei è incinta

Filippo ‘Pippo’ Inzaghi, 47 anni, e Angela Robusti, 31 (lei classe 1990, lui, lui 1973 – 48 anni il prossimo 9 agosto) diventeranno presto genitori. L’ex volto di Uomini e Donne è incinta: l’annuncio, congiunto, è stato dato dall’allenatore, ex stella di Juventus e Milan, e dalla stessa Angela, che hanno fatto sapere che nei prossimi mesi accoglieranno il loro primo frutto d’amore.

“E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo, allora capisci che sarà per sempre. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore. Siamo già pazzi di te!”. Così la coppia sui rispettivi profili Instagram.

Dal quell'”ometto” e dal cuore blu posto a corredo del messaggio è intuibile che Pippo e Angela aspettino un figlio e che quindi appenderanno sul portone di casa un bel fiocco azzurro. Non appena hanno fatto l’annuncio, sia sotto al profilo della Robusti sia sotto a quello di Inzaghi si è scatenata una pioggia di commenti festanti di congratulazioni, auguri e in bocca al lupo.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti: quando si sono conosciuti, la prova lockdown superata a pieni voti e la voglia di metter su famiglia

‘Super Pippo’ non ha bisogno di presentazioni, essendo stato uno dei calciatori italiani più noti e forti di sempre. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo vincendo una marea di trofei, ha intrapreso la carriera da allenatore. Angela si è invece fatta notare in tv per aver partecipato a Uomini e Donne, corteggiando Luca Onestini (il bolognese scelse però Soleil Sorgè nel corso del suo trono). Laureata in architettura, è nata e cresciuta in Veneto.

L’amore con Inzaghi è sbocciato circa quattro anni fa, quando ‘Pippo’ era alla guida del Venezia. Da quando hanno allacciato la relazione, sia lei sia lui mantengono un profilo basso dal punto di vista mediatico, preferendo vivere la relazione lontano dal gossip e dal chiacchiericcio ‘rosa’.

Dopo il duro lockdown di marzo – aprile 2020, resosi necessario per lo scoppio della pandemia dettata dal coronavirus, Angela ha spiegato di aver vissuto come molte altre coppie una convivenza ‘forzata’ con il compagno. Prova superata a pieni voti: l’ex corteggiatrice UeD ha fatto sapere che lo stare assieme per così tanto tempo h24 non ha fatto altro che cimentare il rapporto. E a quanto pare ha anche posto le basi per mettere su famiglia: missione compiuta!