Pippo Inzaghi e Angela Robusti si sposano nel 2021: l’indiscrezione

Settantacinque anni fa il 25 Aprile si festeggiava la Liberazione dell’Italia dopo vent’anni di regime fascista e si chiudeva così un capitolo fatto di mezzo secolo di guerre, lotte di potere e di supremazia di uno stato sull’altro in favore di un vivere libero, democratico, in Pace. Oggi, dopo un ciclo incredibilmente corto ci ritroviamo nella stessa situazione.. solo che il nemico non ha armi e olio per torture, ma è subdolo, discreto, mascherato.. In questo giorno così ricco di significato e intriso di Libertà, mi domando come sia possibile privare Oggi la libertà ad un intero popolo senza che questo si ribelli.. un popolo che per 75 anni ha studiato, si è evoluto e mai e poi mai sarebbe in grado di accogliere ancora una dittatura… Ebbene, Ci sono due modi per privare della libertà un popolo intero o forse un mondo intero, entragli lentamente nella testa con l’informazione e con la violazione della sua privacy, e Mettergli paura. Metti paura ad un popolo e loro non potranno fare altro che accettare le privazioni come fossero possibilità per la loro salute. Oggi noi celebriamo la Libertà. Oggi noi dobbiamo ricordare che la Libertà non ha prezzo, colore, fazione ma ha solo il Diritto di essere sempre la nostra prima Legge. L’articolo 13, l’articolo 21 della nostra Costituzione ce lo garantiscono e noi dobbiamo Resistere oggi come 75 anni fa per dare un senso a chi come mio Nonno la libertà l’ha conquistata con il dolore e il sacrificio. Non è necessaria una guerra per tutelare i nostri diritti ma si deve dire No ai soprusi. • • #voglioverità #lamiaprivacynonèinvendita #libertà #verità