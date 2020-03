Inzaghi e Angela, Pippo torna a parlare: come va con l’ex UeD

Inzaghi e Angela, Pippo torna a parlare della sua love story: come va con l’ex UeD

Come procede la love story di Pippo Inzaghi e Angela Robusti? A gonfie vele. L’allenatore del Benevento, ex stella di Juventus e Milan nonché campione del mondo con la maglia azzurra nel 2006, è tornato a parlare della relazione sentimentale vissuta con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che si presentò alla corte di Luca Onestini. Altri anni, altro tempo, altra Angela: oggi la donna è felice al fianco di SuperPippo che, in una chiacchierata su Instagram sull’account de La Gazzetta dello Sport, a margine di una polemica innescatasi con l’amico Demetrio Albertini, ha spiegato che con la sua dolce metà tutto procede per il meglio. Anche durante la quarantena…

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’allenatore: la coppia è salda

Angela e Pippo, l’amore è decollato circa due anni fa. La coppia non è in cerca di gossip. Tuttavia, scappa sempre qualcosa durante una lunga chiacchierata, come quella che l’allenatore ha fatto con il quotidiano sportivo ‘rosa’. Dunque? Con la Robusti tutto ok? “In casa non riesco a esserle molto utile, ma nei prossimi giorni proverò a fare una torta”, ha confessato. Quindi con la fidanzata il legame è solido e forte. Chissà che dalla relazione possa presto arrivare anche un frutto d’amore.

La storia tra Pippo e Angela

Qualche mese fa il gossip aveva sussurrato di una gravidanza in corso per l’ex volto di Uomini e Donne. Il tempo ha dato una risposta diversa. Infatti del pancino nemmeno l’ombra. Ricordiamo che Pippo e la Robusti si sono conosciuti quando lui era alla guida del Venezia. Oggi Inzaghi è invece seduto sulla panchina del Benevento, squadra che sta disputando il campionato di Serie B. E naturalmente Angela ha seguito il suo love in terra campana dove l’amore continua a essere coltivato.