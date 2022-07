Pippo Franco, come sta: gli aggiornamenti dopo il ricovero, parla il figlio

Il comico ex star del Bagaglino è ancora ricoverato al Gemelli, ma la situazione dovrebbe essere per ora sotto controllo

Come sta Pippo Franco? Questa è la domanda che si sono posti tutti i fan dell’attore dopo le inquietanti notizie arrivate nel primo pomeriggio. Purtroppo l’attore romano, ex star del famoso teatro Bagaglino (con i suoi relativi dissacranti show) ha avuto un malore nella notte che l’ha costretto ad un ricovero d’urgenza. La diagnosi è stata fin da subito delle più inquietanti: purtroppo, Pippo Franco ha sofferto di un ictus e, inizialmente, le sue condizioni sono apparse gravissime.

Queste ultime, tuttavia, sono state semplicemente le prime indiscrezioni apparse sul profilo del noto esperto di gossip Alessandro Rosica, in arte Investigatore Social. Sul profilo dell’influencer si era parlato di “condizioni terribili”, ma la verità è presto venuta a galla.

Fortunatamente, Pippo Franco (che è comunque stato ricoverato, come riportato successivamente da diversi altri media) si è ripreso nel giro di poche ore. Già a Estate in diretta, tra l’altro, Roberta Capua aveva confermato (collegandosi con l’ospedale Gemelli) che le condizioni del comico non destavano più preoccupazione. Nel giro di poche ore si è dunque passati da notizie angoscianti ad aggiornamenti di tutt’altra risma, con i medici che avevano riportato come Pippo Franco fosse in realtà in condizioni discrete.

Alla luce dei gossip e delle speculazioni sulla salute del comico, a parlare dell’attore è stato il figlio, Gabriele Franco. Quest’ultimo, via Instagram Stories, ha voluto fare chiarezza in serata sulla situazione, lanciando pesanti accuse nei confronti di certi media.

Gabriele Franco, il figlio di Pippo, parla delle condizioni di salute del padre

Sul social, Gabriele Franco ha spazzato via una volta e per tutte le voci circolate nelle score ore, con toni non esattamente accomodanti. Ecco le sue parole su Instagram:

Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete fantastici. Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea. Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie a tutti voi che mi avete scritto.

Molti di voi, tra le altre cose, potrebbero ricordarsi di Gabriele Franco per la sua partecipazione a Temptation Island. Il figlio di Pippo Franco aveva preso parte all’edizione 2019 dello show di Canale 5 insieme all’ora fidanzata Silvia, con la quale sarebbe finita subito dopo la fine del programma.

Ai tempi, Pippo Franco aveva espresso più di qualche perplessità sulla storia d’amore del figlio. In un’intervista concessa a Libero Quotidiano, il comico aveva rivelato di aver conosciuto a malapena Silvia e che la partecipazione del suo Gabriele a Temptation Island era stata, a modo suo, “una grazia”.