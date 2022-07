Pippo Franco ricoverato, condizioni gravissime: cos’è successo nella notte

Brutte notizie su Pippo Franco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il conduttore sarebbe in condizioni davvero molto gravi. Il ricovero sarebbe avvenuto nelle scorse ore, dopo un ictus avuto nella notte. Il primo a dare questo triste annuncio in esclusiva è stato Alessandro Rosica. Con il suo profilo Instagram Investigatoresocial, l’esperto di gossip lancia la notizia che riceve subito moltissimi commenti. Sono diversi i messaggi di affetto che gli utenti sui social network stanno condividendo per trasmettere forza virtuale a Pippo.

“Le condizioni sono terribili”, scrive Rosica mentre riporta questa tragica notizia. Dalle sue parole si intuisce che lo stato di salute di Pippo Franco sono davvero serie. “Purtroppo è in condizioni gravissime”, sottolinea. A colpire il conduttore sarebbe stato un ictus e ora c’è tanta preoccupazione per le prossime ore. Fanpage.it ha proprio ora ricevuto la conferma del ricovero del celebre comico. Nonostante ciò, resta per ora un’indiscrezione non confermata quella sull’ictus.

Poco meno di un anno fa, l’attore comico si era dovuto difendere dalle accuse sul presunto Green Pass falso. Tra i codici sequestrati dai carabinieri del Nas, su richiesta della Procura di Roma, c’era appunto quello della star del Bagaglino. Attraverso una nota del suo avvocato, Benedetto Giovanni Stranieri, il conduttore televisivo si era difeso assicurando di essere regolarmente vaccinato contro il Covid-19, come anche i componenti della sua famiglia.

La Repubblica ha aggiunto che la difesa avrebbe poi depositato il test sierologico per provare la sua innocenza. L’accusa riguardava anche la moglie Piera e il figlio Gabriele. Quest’ultimo si era fatto conoscere al pubblico di Canale 5 prendendo parte a Temptation Island Vip.

Una carriera ricca di successi quella di Pippo Franco, nome solitamente accostato al Bagaglino di Pier Francesco Pingitore. Indubbiamente, è uno dei volti della tv italiana più apprezzati. Negli ultimi tempi, il celebre artista non si è più fatto vedere sul piccolo schermo.

Si è dedicato al teatro, dove è riuscito ancora a strappare una risata agli spettatori. Ora non resta che attendere, nella speranza di avere presto notizie positive sulle sue condizioni di salute.