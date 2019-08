Pippo Baudo torna in Tv con un nuovo show? “Ne stiamo discutendo”

Pippo Baudo parla dei progetti futuri e spende delle belle parole sulla Rai

Quando si parla di Pippo Baudo, non si parla solo di uno dei presentatori più amati dai telespettatori, ma si parla soprattutto di un pezzo di storia della televisione italiana. Lo scorso luglio ha festeggiato infatti un doppio compleanno: ottantatré anni di vita e ben sessanta di carriere televisiva. Per l’occasione Raiuno lo ha celebrato con la serata-eveno Buon Compleanno Pippo, che ha ospitato tanti colleghi da lui scoperti e che ha fatto il pienone di ascolti. Nonostante il tempo che passa ed il suo stile di conduzione classico, Pippo Nazionale rimane uno dei volti storici della tv e della Rai, in cui ha esordito negli anni sessanta e a cui oggi ha dedicato parole d’affetto. Il presentatore siciliano, infatti, ha dichiarato che la Rai gli ha dato tutto quello che ha. E proprio in Rai sembra stia preparando qualche nuovo progetto. Probabilmente si tratterà di una trasmissione culturale, visto che secondo lui nella tv pubblica attualmente mancano proprio dei programmi colti.

“La Rai mi ha dato tutto quello che mi fa sognare”: le parole di Pippo Baudo

“La Rai mi ha dato tutto. Tutto quello che ho, tutto quello che mi fa sognare, che mi dà soddisfazione”, dichiara Pippo Baudo a RadiocorriereTv. Baudo, che nella sua carriera ha condotto un numero infinito di trasmissioni, crede però che attualmente nell’offerta di casa Rai manchi qualcosa. Qualcosa di davvero importante: la presenza della cultura. Infatti quando gli viene chiesto cosa manchi alla tv pubblica, così replica: “Un programma colto, perché la Rai è servizio pubblico e ha dei doveri verso i telespettatori. Siccome la cultura è in grande discesa in questo Paese, bisogna che la Rai se ne faccia carico. È suo obbligo farlo”.

Pippo Baudo in tv con nuovi progetti: “Ne ho presentati parecchi”

E proprio parlando di cultura e televisione, Pippo dichiara di avere in cantiere dei progetti: “Ne ho presentati parecchi (alla Rai NDR), ne stiamo discutendo”. Pippo Baudo non si sbottona, tuttavia qualche tempo fa aveva dichiarato che il suo programma del cuore è Novecento. Uno show che coniugava spettacolo e cultura. Quindi si può facilmente ipotizzare un ritorno della trasmissione o che comunque la base di partenza sia proprio questa: un progetto altamente culturale.