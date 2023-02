Preoccupazione per lo storico conduttore Pippo Baudo. Nelle ultime ore sta facendo il giro del web una rivelazione che ha allarmato tutti. Il tutto è nato dopo la puntata di sabato 18 febbraio della trasmissione condotta da Marco Liorni su Rai 1, “Italia Sì”. Il presentatore ha ospitato Pippo Balistreri, direttore di palco al Festival di Sanremo da più di 40 anni, il quale ha ricordato i momenti più importanti vissuti in tanti anni di lavoro. Quando si parla del Festival della canzone italiana, è impossibile non fare riferimento a Baudo, che ha condotto la kermesse musicale per ben 13 volte. A tal proposito, raccontando i Sanremo vissuti col conduttore, si è lasciato andare ad una confessione inaspettata riguardo lo stato di salute di Pippo.

Quando Marco Liorni ha domandato quale fosse stato il momento più emozionante di tutta la sua carriera, Balistreri ha subito ricordato i tanti anni di lavoro a fianco di Pippo Baudo. Si è parlato anche della famosa scena del “Cavallo Pazzo”, quando un uomo ha improvvisamente fatto irruzione al Festival nel lontano 1992. A “Italia Sì” è stato anche mostrato il filmato di quell’episodio, in cui ovviamente era presente lo storico conduttore. “Ne ho fatti almeno dieci con lui. Sono successe tante cose, anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo, ma di cose ne sono successe”, ha esordito l’uomo. Dopodiché, il direttore di palco si è commosso fino alle lacrime e ha dato una notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: “Mi emoziono perché lui sta male, credo”.

A quel punto, in studio è partito un forte appaluso. Liorni non ha smentito il suo ospite e si è unito al pensiero per lo storico conduttore, a cui ha voluto mandare un messaggio di affetto. “Mandiamo un grande abbraccio a Pippo Baudo”, ha detto commosso. Dopo queste dichiarazioni, si è diffusa un’apprensione generale. Già lo scorso luglio, il figlio dell’uomo, Alessandro, aveva lasciato l’Australia per tornare in Italia e stare al fianco di suo padre. Al momento non si hanno altre notizie sullo stato di salute di Baudo, che ha compiuto 86 anni il 7 giugno del 2022.

Il messaggio di Pippo Baudo a Giorgia

Giorgia è da sempre considerata una delle tante ‘scoperte’ di Pippo Baudo. La cantante, infatti, ha raggiunto il successo dopo essere salita sul palco dell’Ariston nel 1993, in uno dei tanti Sanremo condotti da Pippo. Quest’anno, l’artista è tornata in gara al Festival di Sanremo dopo 22 anni ed ha parlato più volte del suo ‘padre artistico’. In un’intervista, ha anche rivelato di aver ricevuto un messaggio dallo storico conduttore.

“Gli ho voluto dire che in ogni caso la sua presenza qua si sente. Per tutto quello che si fa in generale, anche se poi ogni direttore artistico dà la sua impronta. Io sentivo la sua voce nei corridoi in qualche modo un po’ sono esaurita e un po’ è proprio così. L’ho contattato per ringraziarlo per tutto quello che lui ha dato. Lui mi ha risposto con un audio e ho pianto per mezz’ora, mi ha fatto commuovere. Posso soltanto dire cose belle su di lui”, ha raccontato Giorgia.