Pippo Baudo, ricovero in ospedale: che è successo e come sta ora

Pippo Baudo è stato ricoverato in ospedale pochi giorni prima di Natale in seguito ad un incidente domestico dove è rimasto ferito. La notizia dell’accaduto è tuttavia arrivata soltanto nelle ultime ore. Scopriamo meglio che cosa è successo e come sta adesso il conduttore.

Incidente per Pippo Baudo: che è successo e come sta ora

Paura per Pippo Baudo pochi giorni prima di Natale. Il conduttore 88enne ha difatti avuto un incidente domestico durante le festività, cadendo nella sua abitazione a Roma, nei pressi di Piazza Di Spagna. Sebbene la disavventura risalga ormai già a diverse settimane fa, la notizia è stata condivisa soltanto nelle ultime ore. A riportarla è stata per prima Agenzia Nova, seguita da diverse testate.

Stando a quanto scritto, la caduta sarebbe avvenuta nello specifico mentre Pippo si trovava all’interno della sua camera da letto. In seguito all’incidente Baudo è rimasto ferito, venendo trasportato immediatamente in ospedale dopo l’intervento del 118. Dopo diversi giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, il presentatore è stato dimesso e si trova attualmente a casa, assistito da personale privato.

Le sue condizioni non sono gravi. Baudo, in seguito all’incidente, ha riportato solo un trauma ad una spalla, precisamente una frattura. Al momento deve quindi tenere un tutore al braccio e deve restare a riposo per un po’. Proprio a causa dell’incidente avvenuto poco prima di Natale il conduttore è stato costretto a trascorrere le festività in casa, non potendo sostenere sforzi di alcun tipo.

L’ultima apparizione in pubblico in sedia a rotelle

La sua ultima apparizione in pubblico risale allo scorso settembre. Nello specifico Pippo Baudo ha partecipato al pranzo organizzato in occasione del compleanno di Francesco Pingitore, l’uomo che ha dato il via al Bagaglino. In quell’occasione è stato fotografato accanto a tutti gli altri invitati vip. Nelle foto diffuse sul web, Pippo compare sorridente ma seduto su una sedia a rotelle, cosa che ha fatto preoccupare i suoi fan. A maggio, tuttavia, il presentatore ha avuto un problema al ginocchio che lo ha costretto a delle visite di controllo con cadenza periodica. Possibile, quindi, che la sedia a rotelle fosse dovuta all’accaduto.