Pippo Baudo in sedia a rotelle per sempre? Parla Valeria Marini

In questi mesi si è detto di tutto sulla salute di Pippo Baudo. A più riprese qualcuno lo ha dato addirittura per defunto, venendo prontamente smentito. Nelle scorse ore le condizioni del decano dei conduttori televisivi italiani sono tornate un argomento caldo. Motivo? Sono apparse alcune foto, relative al compleanno di Pierfrancesco Pingitore, in cui il presentatore 88enne è stato immortalato su una sedia a rotelle. A riferire come stia realmente l’intramontabile Pippo è stato Il Corriere della Sera che ha contattato sia Pingitore sia Valeria Marini (anche lei presente al 90esimo compleanno dell’autore televisivo).

Il quotidiano di via Solferino ha scritto che Baudo “non è in meravigliosa forma fisica”, ma che, d’altra parte, non c’è da stupirsi vista l’età. Gli amici assicurano che “di testa e di spirito sta una meraviglia”. Da anni ormai il conduttore siciliano evita di apparire in tv e agli eventi mondani, salvo rare eccezioni. Chi lo conosce spiega che essendo sempre stato un uomo riservato vuole continuare a proteggere la sua privacy e a godersi tranquillamente la vecchiaia. Per Pingitore, amico di una vita, ha fatto un’eccezione ed ha partecipato, venerdì 27 settembre, alla festicciola dei suoi 90 anni. Presenti, tra gli altri, anche Valeria Marini, Pamela Prati, Milena Miconi, Manuela Villa e Gabriella Labate.

Come poc’anzi accennato, in rete, è diventata virale una foto in cui si vede Baudo su una sedia a rotelle. Valeria Marini, che lo ha incontrato al party lo scorso venerdì, a proposito delle sue condizioni, ha riferito che “Pippo è sempre Pippo”. “L’ho trovato bene – ha aggiunto la showgirl -, molto meglio dell’ultima volta che l’avevo visto. Sono sicura che tornerà in ottima forma. Venerdì sera era proprio sereno, psicologicamente molto tranquillo”.

Dichiarazioni in merito alla salute del presentatore 88enne le ha rilasciate anche il festeggiato Pingitore: “La presenza di Pippo mi ha fatto molto piacere, siamo legati da una profonda amicizia. Si è divertito, ha partecipato, è stato bene. È stata una giornata molto bella: pur essendoci parenti e amici di diversa estrazione, che magari si conoscevano poco, si è stabilita un’atmosfera di grande cordialità e simpatia in cui Pippo è stato anche al centro. Una giornata piacevole che mi ha riconciliato con i miei 3 volte trenta“.

Pingitore: “Sedia a rotelle per Pippo Baudo solo questione temporanea”

Pingitore ha inoltre aggiunto che è sicuro che la sedia a rotelle, per Pippo, sia solo “una questione momentanea”. Quel che è certo è che Baudo non è né morto né in fin di vita come qualcuno ha detto maldestramente nei mesi scorsi. In tempi non sospetti, tra l’altro, il suo staff, nel ritrovarsi a smentire l’ennesima fake news sul mai capitato decesso del conduttore, spiegò che quest’ultimo aveva dei problemi al ginocchio. Sarebbero questi che al momento gli impedirebbero di camminare bene.