Pippo Baudo, perché è stato premiato da Mattarella: “Non me l’aspettavo”

Pippo Baudo nelle scorse ore ha messo piede nelle stanze del Quirinale, chiamato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che gli ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un piacevole fulmine a ciel sereno per il conduttore 85enne, che, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato di non aspettarsi in alcun modo un simile e prestigioso riconoscimento. Per quel che invece riguarda l’incontro con il Capo dello Stato, si è respirato un clima colloquiale e amichevole perché, ha ricordato Pippo, Mattarella lo conosce da anni.

“Io proprio non me lo aspettavo. È stato un gesto spontaneo del presidente, che mi ha chiamato. Queste cose sono belle perché arrivano inattese, è dipeso tutto dalla sua sensibilità”, ha commentato a caldo Baudo che ha sottolineato come lui e il Presidente della Repubblica si conoscono da anni, ribadendo il grande orgoglio provato per l’onorificenza che gli è stata assegnata.

Pippo e Mattarella sono conterranei, entrambi di origine siciliana – Baudo è nato a Catania, Sergio a Palermo -. Quando è stato chiesto al conduttore se il ‘regalo’ del Presidente dipendesse anche dalla condivisione dello stesso ascendente inerente alla terra natia, l’85enne ha risposto che “forse in parte sì”. Poi ha aggiunto che c’entra soprattutto la politica. “Siamo due ex democristiani – ha raccontato Pippo – anche se poi alla fine, in certe occasioni, torni sempre a parlare delle origini, delle radici, ed è successo anche con lui”.

Spazio poi alle motivazioni che Mattarella ha dato all’amico in merito al riconoscimento. Baudo ha narrato che il Capo dello Stato lo ha voluto premiare perché “ha fatto molto per il nostro Paese”. A questo punto Pippo ha speso anche parole di stima nei confronti di Mattarella, ritenendolo un Presidente che ha mostrato a tutti gli italiani “grandissima affabilità“. Quindi ha aggiunto che l’incontro è durato molto e che c’è stato un fitto dialogo dove si è parlato anche della Sicilia.

Infine Pippo ha rivolto altre congratulazioni al Presidente della Repubblica, tessendo pure le lodi dell’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi. Parole che hanno celato una velata, a onor del vero non troppo nascosta, critica alla restante classe politica e istituzionale del Bel Paese: “Negli ultimi anni ci siamo salvati solo grazie a due o tre personaggi che hanno portato la croce del nostro Paese. Uno è Mattarella senza dubbio, poi c’è Draghi, e poi, e poi… ecco, è difficile andare avanti con l’elenco”.

Pippo Baudo, le parole d’amore e stima di Katia Ricciarelli al GF Vip

Pochi giorni fa Katia Ricciarelli, al GF Vip, ha speso parole al miele per l’ex marito Baudo. In particolare ha raccontato in mondovisione che, nonostante il matrimonio sia naufragato, continua a provare tantissimo affetto per Baudo.