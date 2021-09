Katia Ricciarelli: “Lascerei il GF Vip per Pippo Baudo”, i rapporti oggi

Katia Ricciarelli è pronta per il Grande Fratello Vip 6. Che nessuno le domandi, però, il motivo per il quale ha accettato un reality show: lei non ci vede nulla di strano. Non crede che possa in alcun modo intaccare la sua lunghissima carriera, né sente di essere più di altri concorrenti. Intervistata da Fq Magazine, la Ricciarelli è stata chiara su questo punto: lei non è affatto una snob, non lo è mai stata. Anche quando teneva i concerti nel vivo della sua carriera non usava mai la porta secondaria per uscire dai teatri. Ha sempre usato la porta principale, mischiandosi tra la gente.

Insomma, le è sempre piaciuto il contatto con il pubblico e proprio dal pubblico adesso si farà conoscere nella quotidianità, grazie al GF Vip, al via stasera. Quello che per molti potrebbe essere un passo falso, al contrario potrebbe rivelarsi un modo per farsi conoscere e avvicinarsi alle persone che non conoscono il mondo della lirica. Le è stato chiesto se è pronta ai meccanismi del reality show, quindi a qualche sorpresa e chissà qualche pezzo di passato che potrebbe tornare a galla. I segreti, i confronti. Lei è tranquilla, ha detto di essere un libro aperto e non teme le sorprese.

Anche nel caso in cui dovesse presentarsi il suo ex marito Pippo Baudo non si smuoverebbe, anzi sarebbe ben contenta. “Magari! Gli butteri le braccia al collo”, ha esclamato quando le hanno parlato di questa possibilità. Katia Ricciarelli ha ricordato l’incontro all’Arena di Verona nel 2019, quando erano seduti a una poltrona di distanza e si sono abbracciati, senza dirsi nulla. Quel momento non ha dato il via a un’amicizia, anzi lei pensa che sia impossibile diventare amici dopo quasi vent’anni d’amore:

“È un rapporto ormai chiuso. Non c’è frequentazione ed è normale che sia così. Non credo a quelli che dicono ‘una pacca sulla spalla e siamo amici come prima’. Ma come si fa dopo diciotto anni di amore? Sarebbe ridicolo andare a cena assieme. Mi basta sapere che io ci sono per lui e che lui ci potrebbe essere per me”

I rapporti oggi tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo non sono affatto tesi, anzi. Si sono separati diversi anni fa, ma sono riusciti a mantenere un rapporto civile. Tra loro c’è stima e rispetto, è rimasto un profondo affetto e non mancherebbero di sostenersi nel momento del bisogno. Non a caso, la concorrente del GF Vip ha chiosato: “Gli auguro di stare bene e se potessi fare qualcosa per lui, uscirei anche dalla Casa”.