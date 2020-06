Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: i motivi del divorzio e il rapporto oggi

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli: le cause del divorzio e il rapporto oggi tra i due ex

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, un amore intenso. Il conduttore, che domani 7 giugno 2020 compirà 84 anni, e la cantante lirica (74) si sono sposati il 18 gennaio 1986. Dopo quasi vent’anni di vita coniugale, è arrivata la separazione nel 2004 e il conseguente divorzio nel 2007. Sulla fine della love story è stato scritto di tutto. Particolarmente rumorosa fu la voce che sussurrò che Pippo avesse tradito Katia. La principale indiziata fu la segretaria di Baudo. La questione non è mai stata confermata dai diretti interessati. Di recente, però, la Ricciarelli, nel programma ‘Io e Te’ (Rai Uno) di Pierluigi Diaco, ha affermato di essere stata tradita in passato. In aggiunta ha spiegato che secondo lei una simile situazione può anche essere perdonata se c’è dialogo e comunione d’intenti per ricucire. Parole che non hanno fatto esplicito riferimento alla relazione con il presentatore. Tuttavia molti spettatori hanno ricollegato le sue esternazioni a Baudo. Chissà…

Ricciarelli e Pippo: quell’abbraccio a Verona che ha appianato tutti gli attriti del passato

A distanza di anni dall’addio, i due ex hanno ripreso ad avere rapporti distesi e sereni. Sempre a ‘Io e Te’ Katia ha ricordato che il ghiaccio si è definitivamente rotto durante una serata trascorsa all’Arena di Verona. Sia lei sia l’ex marito erano presenti per seguire La Traviata di Franco Zeffirelli, venuto a mancare nel 2019. Casualmente si sono ritrovati a poche poltrone di distanza. Inevitabile l’incontro che è stato particolarmente dolce. “Vederlo mi ha dato la sensazione di averlo lasciato il giorno prima”, ha raccontato la Ricciarelli aggiungendo che c’è stato anche un abbraccio. E quel gesto ha permesso a entrambi di capire e comprendere quanto, nonostante l’amore sia svanito, sia sempre viva la stima e l’affetto reciproco.

Baudo e Katia: un silenzio lungo anni

Baudo e Katia, prima di quell’abbraccio emblematico avvenuto lo scorso anno, non si parlavano da molti anni. I rapporti dopo la separazione sono stati infatti piuttosto tesi e via via si sono cristallizzati in una situazione che non ha lasciato spazio ad alcun dialogo. Ci voleva una notte ‘lirica’ all’Arena di Verona per ricordare al conduttore e all’artista che dopotutto, anche da un amore andato in frantumi, possono emergere sentimenti positivi e ricordi piacevoli.