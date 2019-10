Katia Ricciarelli e la pace con Pippo Baudo: “Dovevamo smetterla”

La vita in diretta, Katia Ricciarelli commenta la pace con Pippo Baudo dopo tanti anni

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno sotterrato l’ascia di guerra e negli ultimi giorni è arrivata la conferma della pace fra i due. La Ricciarelli ha celebrato i suoi 50 anni di carriera con una grande festa a Trieste, dove ci sono stati tanti ospiti ma soprattutto dei messaggi importanti. Senza ombra di dubbio uno di questi è stato quello di Maurizio Costanzo, con cui Katia è molto amica. Ma soprattutto al soprano ha fatto molto piacere ricevere un messaggio dall’ex marito Pippo Baudo, segno del fatto che fra i due non c’è più alcun astio dopo la separazione. Se ne è parlato oggi a La vita in diretta, dove Katia Ricciarelli è stata intervistata dal conduttore Alberto Matano. Il conduttore ha raccontato appunto che è successo qualcosa di importante in quella serata, ovvero gli auguri di Baudo.

Katia Ricciarelli felice del messaggio di Pippo Baudo: “Mi sarebbe dispiaciuto se non fosse arrivato”

“Lo ringrazio tanto. Beh è stato un bellissimo regalo, mi sarebbe dispiaciuto molto se non fosse arrivato”, ha commentato la Ricciarelli. La pace fra i due è arrivata con un abbraccio all’Arena di Verona, dove si sono incontrati dopo tanti anni come ha ricordato Alberto Matano. Katia ha ricordato quel momento con delle bellissime parole: “Non conto mai gli anni. Non so da quanto tempo non ci si parlava, ma da parecchio. Questo mi addolorava abbastanza, in fondo abbiamo vissuto degli anni molto felici e poi un matrimonio da favola”. Alberto ha ricordato che il matrimonio è finito nel 2004 e Katia ha ammesso di non ricordare neanche l’anno, perché rimuove tutti gli eventi brutti e negativi. “Ed è per questo che quando ci siamo rivisti ci siamo salutati e abbracciati come due vecchi amici. Una cosa bellissima”, ha aggiunto.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, finalmente la pace: “Dovevamo smetterla”

Katia Ricciarelli era molto dispiaciuta del fatto che ci fosse dell’astio con Pippo Baudo. Queste le sue parole a tal proposito: “Mi dispiaceva tanto perché 18 anni di matrimonio sono lunghi. Buttare via tutto per qualche stupida cosa, insomma… Siamo persone intelligenti, adulte quindi dovevamo smetterla”.